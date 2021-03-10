Погода в Ростове-на-Дону на 10 марта 2021: морозы до -6 ожидаются в донской столице

Ночью в Ростове-на-Дону ударят морозы до минус шести градусов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Погода в Ростове-на-Дону на 10 марта 2021: публикуем прогноз. По данным ростовского гидрометцентра, в донской столице сохранятся холода.

Ночью столбик термометра упадет до минус четырех — минус шести градусов. Днем температура составит от минус одного до плюс одного градуса. Скорость ветра — 6 — 11 метров в секунду. Серьезных осадков в этот день не ожидается.

Существенных осадков не будет и в других городах и районах области. Однако на севере и востоке может пройдет небольшой снег. На дорогах - гололедица. Температура воздуха по региону ночью составит минус три — минус восемь градусов, при прояснениях - до минус четырнадцати. Днем столбик термометра покажет минус один — минус шесть градусов. Ветер северо-западный — 6 — 11 метров в секунду.