Пятеро по лавкам: ростовчанин устроился на три работы, чтобы прокормить дочек и жену

Анастасия-мама пятерых очаровательных дочек. Фото: предоставлено героиней публикации

Жительница Ростова-на-Дону, миловидная Анастасия Мадрахимова, кому-то может показаться еще ребенком. Но, несмотря на свою хрупкость, 26-летняя девушка – сама уже мама. Причем, мама пятерых очаровательных девочек.

Малышки – практически погодки. Самой старшей, Вике, – семь лет. Этой осенью девочка пойдет в первый класс. А самой младшей , - Салихе, всего два месяца. Анастасия не скрывает, с такой веселой компанией, конечно, справляться не просто. Но радость материнства компенсирует сполна все бессонные ночи.

Настоящей опорой для Анастасии стал ее муж, 33-летний Шухрат.

ИСТОРИЯ ЛЮБВИ

Супруги вместе уже восемь лет. Вначале их отношения были дружескими. Потом мужчина понял, что влюбился. Он часто приглашал девушку на свидания.

- Первое свидание я хорошо запомнила. Оно было в парке Горького, мы катались на каруселях, - рассказала Анастасия корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов».

Девушка ответила взаимностью мужчине и вскоре они поженились.

Первая дочка не заставила себя ждать.

По словам Анастасии, они с мужем планировали вначале встать на ноги, а потом уже думать о родительстве. Но жизнь распорядилась иначе.

- Во время первой беременности почему-то думали, что будет мальчик. И форма живота была соответствующая, и на острые мясные продукты тянуло,- рассказывает Анастасия. – Но родилась дочь. Думала, муж огорчится, но он, наоборот, был счастлив. Сказал, что с девочками меньше хлопот.

Кстати, после этих родов врачи сказали молодой мамочке, что та вряд ли сможет родить еще, - слишком маленькой и худенькой была женщина.

Но врачи не угадали.

Малышки очень похожи на маму. Фото: предоставлено героиней публикации

СВОИ ТРУДНОСТИ

Пока молодая семья снимает двухкомнатную квартиру. Платят за нее около 20 тысяч рублей в месяц. В планах – приобрести свое жилье. На него супруги потратят материнский капитал на первого и третьего ребенка. Но всей этой суммы не хватит, поэтому на недвижимость приходится откладывать. Конечно, финансовые трудности многодетные родители испытывают. Но стараются справляться сами – ничего ни у кого не просят.

Но люди, видя, как не просто молодым, сами предлагают помощь. Например, совсем недавно соседка подарила им колыбельку для младшей дочери.

Чтобы жена и дочка не голодали, мужчина трудится на трех работах, - в одном из продуктовых магазинов, а также у него две бригады прорабов, с которыми он делает различные ремонтные работы.

По словам Анастасии, в магазине муж получает не больше 20 тысяч рублей. А вот делать ремонт намного выгоднее.

- Как-то лестницу заливал, так за день восемь тысяч заработал, - рассказывает ростовчанка.

С таким графиком работы мужчина рано уходит из дома и поздно приходит. Но он успевает помочь по дому и жене.

- То подметет, то есть приготовит. Он знает, что я устаю, и поэтому жалеет меня, - говорит девушка.

Сейчас семья мечтает о том, чтобы встать на ноги. Как только младшая дочь подрастет, Анастасия сразу выйдет на работу. А еще супруги очень хотят свозить дочек на море. Ну и, конечно, мечтают о сыне.

- Муж сказал, что мысль о сыне не оставляет, просто сейчас пока не время для шестой беременности, - поделилась планами на будущее Анастасия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Из гаража - во дворец: История успеха многодетной семьи из Ростова-на-Дону

Родители восьмерых детей не привыкли ждать помощи от государства и всего в жизни добились сами (подробнее)