Ограничения движения в Ростове-на-Дону в марте 2021: десятки улиц перекроют в городе

Первые ограничения начали действовать 10 марта.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Ограничения движения в Ростове-на-Дону в марте 2021: где будут действовать и когда. «Комсомольская правда-Ростов» выяснила, какие участки придется объезжать в ближайшие дни.
КОНКРЕТНО
Где и когда в Ростове ограничат движение
Когда: 10 марта — 30 июня
Где:
— Улица Фурмановская
— Улица Казахская, на участке от улицы Чистопольской до переулка Беломорского
— Улица Мадояна, на участке от улицы Доватора до улицы Малаховской
— Улица Всесоюзная, на участке от улицы Всесоюзной, 166 до улицы Малиновского
— Улица Нариманова, на участках от улицы Погодина до переулка Марксистского и от проспекта Михаила Нагибина до улицы Мартовитского
Причина: ремонт автомобильных дорог
Когда: 13 марта — 31 декабря
Где:
— Улица Журавлева, на участке от улицы Суворова до улицы Пушкинской с восточной стороны
— Улица Большая Садовая, от дома по адресу: Большая Садовая, 40 до проспекта Буденовского с южной стороны
— Улица Восточная, на участке от переулка Крепостного до переулка Нахичеванского с южной стороны
— Улица Журавлева, на участке от улицы Петровской до дома, расположенного на Журавлева, 25/167
— Улица Шаумяна, участок от дома № 27 до проспекта Буденновского с северной стороны
— Улица Фрунзе, на участке от переулка Тимирязева до улицы Стадионной с северной стороны;
— Улица Фрунзе, на участке от переулка Тимирязева до проспекта Буденновский с южной стороны
— Улица Каяни, на участке от дома № 10 до дома № 8 на улице Верхненольной
Причина: повышение безопасности дорожного движения
Когда: 24 марта — 1 сентября
Где:
— Улица Оганова, на участке от улицы Особенной до улицы Таганрогской.
Причина: ремонт автомобильной дороги
Где:
— Проспект Ворошиловский, по правой полосе в северном направлении
Причина: строительство здания на проспекте Ворошиловском, 82/4
Когда: 27 марта — 27 мая
Где:
— Переулок Тбилисский, на участке от улицы Нариманова до улицы Евдокимова
Причина: прокладка коммуникаций на переулке Тбилисском
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