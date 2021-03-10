Ограничения движения в Ростове-на-Дону в марте 2021: десятки улиц перекроют в городе

Первые ограничения начали действовать 10 марта. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ограничения движения в Ростове-на-Дону в марте 2021: где будут действовать и когда. «Комсомольская правда-Ростов» выяснила, какие участки придется объезжать в ближайшие дни.

КОНКРЕТНО

Где и когда в Ростове ограничат движение

Когда: 10 марта — 30 июня

Где:

— Улица Фурмановская

— Улица Казахская, на участке от улицы Чистопольской до переулка Беломорского

— Улица Мадояна, на участке от улицы Доватора до улицы Малаховской

— Улица Всесоюзная, на участке от улицы Всесоюзной, 166 до улицы Малиновского

— Улица Нариманова, на участках от улицы Погодина до переулка Марксистского и от проспекта Михаила Нагибина до улицы Мартовитского

Причина: ремонт автомобильных дорог

Когда: 13 марта — 31 декабря

Где:

— Улица Журавлева, на участке от улицы Суворова до улицы Пушкинской с восточной стороны

— Улица Большая Садовая, от дома по адресу: Большая Садовая, 40 до проспекта Буденовского с южной стороны

— Улица Восточная, на участке от переулка Крепостного до переулка Нахичеванского с южной стороны

— Улица Журавлева, на участке от улицы Петровской до дома, расположенного на Журавлева, 25/167

— Улица Шаумяна, участок от дома № 27 до проспекта Буденновского с северной стороны

— Улица Фрунзе, на участке от переулка Тимирязева до улицы Стадионной с северной стороны;

— Улица Фрунзе, на участке от переулка Тимирязева до проспекта Буденновский с южной стороны

— Улица Каяни, на участке от дома № 10 до дома № 8 на улице Верхненольной

Причина: повышение безопасности дорожного движения

Когда: 24 марта — 1 сентября

Где:

— Улица Оганова, на участке от улицы Особенной до улицы Таганрогской.

Причина: ремонт автомобильной дороги

Где:

— Проспект Ворошиловский, по правой полосе в северном направлении

Причина: строительство здания на проспекте Ворошиловском, 82/4

Когда: 27 марта — 27 мая

Где:

— Переулок Тбилисский, на участке от улицы Нариманова до улицы Евдокимова

Причина: прокладка коммуникаций на переулке Тбилисском

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