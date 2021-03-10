ФК «Ростов»: расписание матчей с 22 по 30-ый тур 2021 года

Футболисты «Ростова» продолжают бороться за победу в матчах РПЛ. Фото: пресс-служба ФК «Ростов»

Стало известно, с кем сыграет ФК «Ростов» с 22 по 30 тур РПЛ. По итогам серии матчей желто-синие занимают седьмое место в рейтинге Российской Премьер-лиги. Донской клуб уступает по очкам «Зениту», московским ЦСКА, «Спартаку», «Локомотиву», «Динамо», а также «Сочи». Но у ростовчан еще есть шанс отыграться.

КОНКРЕТНО

Когда и с кем сыграют футболисты с 22 по 30 тур РПЛ:

22-ий тур

12 марта (пятница)

«Химки» - «Ростов» 19:00

23 тур

17 марта (среда)

«Ротор»-Ростов» 18:00

24-ый тур

4 апреля (воскресенье)

«Ростов»-«Спартак» 19:00

25-ый тур

10 апреля (суббота)

«Ростов»-«Рубин» 19:00

26-ой тур

17 апреля (суббота)

«Локомотив»-«Ростов» 16:30

27-ой тур

25 апреля (воскресенье)

«Ростов»-«Арсенал» 16:30

28-ой тур

2 мая (воскресенье)

«Ростов»-«Тамбов» 16:30

29-ый тур

10 мая (воскресенье)

«Урал»-«Ростов» 16:30

30-ый тур

16 мая (воскресенье)

«Ростов-Краснодар» 14:00

Совсем недавно состав ФК «Ростов» покинул капитан Роман Еременко. Футболист рассказал о причинах, которые заставили его принять это решение.

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