ФК «Ростов»: расписание матчей с 22 по 30-ый тур 2021 года

Футболисты «Ростова» продолжают бороться за победу в матчах РПЛ. Фото: пресс-служба ФК «Ростов»
Стало известно, с кем сыграет ФК «Ростов» с 22 по 30 тур РПЛ. По итогам серии матчей желто-синие занимают седьмое место в рейтинге Российской Премьер-лиги. Донской клуб уступает по очкам «Зениту», московским ЦСКА, «Спартаку», «Локомотиву», «Динамо», а также «Сочи». Но у ростовчан еще есть шанс отыграться.
КОНКРЕТНО
Когда и с кем сыграют футболисты с 22 по 30 тур РПЛ:
22-ий тур
12 марта (пятница)
«Химки» - «Ростов» 19:00
23 тур
17 марта (среда)
«Ротор»-Ростов» 18:00
24-ый тур
4 апреля (воскресенье)
«Ростов»-«Спартак» 19:00
25-ый тур
10 апреля (суббота)
«Ростов»-«Рубин» 19:00
26-ой тур
17 апреля (суббота)
«Локомотив»-«Ростов» 16:30
27-ой тур
25 апреля (воскресенье)
«Ростов»-«Арсенал» 16:30
28-ой тур
2 мая (воскресенье)
«Ростов»-«Тамбов» 16:30
29-ый тур
10 мая (воскресенье)
«Урал»-«Ростов» 16:30
30-ый тур
16 мая (воскресенье)
«Ростов-Краснодар» 14:00
Совсем недавно состав ФК «Ростов» покинул капитан Роман Еременко. Футболист рассказал о причинах, которые заставили его принять это решение.
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