Блины к Масленице подорожали

Весну мы традиционно встречаем блинами. Фото: Олег УКЛАДОВ

Масленица — один из любимых праздников русского народа, весну мы традиционно встречаем блинами.

- Стоимость данного набора продуктов составит 110,74 рубля. Если вы любите приправить главное блюдо праздничного стола сливочным маслом (30 г) и сметаной (200 г), то порция таких блинчиков обойдется в 126,64 и 156,25 рубля соответственно, - поделились с "КП" в Ростовстате.

В прошлом году тесто для блинчиков обошлось почти на 11 рублей дешевле.

Если хочется сделать масленичное блюдо посытнее, можно добавить разные начинки по вкусу, однако это неизбежно отразится на цене.

- Так, 100 г варенья добавят 25,32 рубля к стоимости порции блинов, 105 г меда — 42,75 рубля, а 60 г сгущенки — 13, 88 рубля, - поделились точными расчетами в Ростовстате.

Дороже всего дончанам обойдутся блинчики с красной икрой, а вот с творогом и мясным фаршем по цене почти не отличаются.

Пусть народные гулянья в этом году не проводятся, зато семейные — никто не отменял. Собираем родных и близких вокруг масленичного стола, не скупимся на блинчики с разными начинками, чтобы и год был богатым, и гость — сытым.

КОНКРЕТНО

Какие и сколько стоят

Порция традиционных блинов — 110,74 рубля.

Блины со сливочным маслом (30г) — 126,64 рубля.

Блины со сметаной (200г) — 156,25 рубля.

Блины с вареньем (100г) — 136,06 рубля.

Блины с медом (105г) — 153,49 рубля.

Блины со сгущенкой (60г) — 124,62 рубля.

Блины с творогом (500г) — 279,09 рубля.

Блины с мясным фаршем (500г) — 276,14 рубля.

Блины с красной икрой (30г) — 341,74 рубля.

НА КАРАНДАШ

Как испечь блинчики

Понадобится 1 л молока, 400 г муки, 3 яйца, 100 г растительного масла, 75 г сахара и 5 г соли. По этому рецепту можно приготовить как тоненькие, так и пышные блины, так что у вас получится от 30 до 50 румяных лакомств.

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