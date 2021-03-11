Новости Ростова-на-Дону на 11 марта 2021: власти предложили сделать перерасчет за «вонючую» воду, банда экс-полицейских предстанет перед судом

Рассказываем, что случилось в донской столице за сутки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новости Ростова-на-Дону на 11 марта 2021: что случилось в донской столице за сутки. «Комсомольская правда-Ростов» собрала информацию о главных событиях донской столицы и Ростовской области.

Глава администрации Алексей Логвиненко предложил «Ростовводоканалу» сделать перерасчет за «вонючую» воду. Напомним, на днях из кранов ростовчан полилась зеленая вода с неприятным запахом. Сити-менеджер посчитал, что организация должна была раньше запустить установку по очистке воды. Представители «Ростовводоканала» пояснили, что вода приобрела такой запах и позеленела из-за водорослей, которые зацвели раньше положенного срока. Предугадать природное явление было невозможно.

В областном минздраве рассказали о ходе вакцинации от коронавируса. Так, всего в донской регион поступило 108 992 дозы препарата. Вакцинировано 93 тысячи жителей, среди них две прививки получили 36 тысяч человек. Использовано 84 процента поступившей вакцины.

Ректор Ростовского государственного медицинского университета Сергей Шлык стал депутатом Заксобрания. Он занял освободившийся мандат. Выяснилось, что депутата ЗС шестого созыва Александра Скрябина досрочно освободили от полномочий.

В Ростовской области завершилось расследование дела о банде грабителей. Группировки организовали бывшие полицейские и бездомные. Преступники в течение двух лет орудовали на юго-востоке области, обнесли не менее десяти магазинов и складов. Так, они вынесли порядка 800 тысяч рублей из офиса одной из крупных компаний. В настоящее время дело передано в суд.

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