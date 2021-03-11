Погода в Ростове-на-Дону на 11 марта 2021: морозы до -8 ударят в донской столице

По Ростовской области ожидаются морозы до минус 19 градусов. Фото: Олег УКЛАДОВ

Погода в Ростове-на-Дону на 11 марта 2021: публикуем прогноз. По данным ростовского гидрометцентра, день будет морозным.

В четверг в Ростове будет облачно с прояснениями. Существенных осадком не ожидается. Температура воздуха ночью может опуститься до минус шести — минус восьми градусов. Днем столбик термометра покажет от нуля до минус двух градусов. Скорость ветра составит 7 — 12 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду.

По Ростовской области день также пройдет без осадков. Ночью ударят морозы до минус четырех — минус девяти градусов, при прояснениях — до минус 15 градусов. В северных районах столбик термометра может упасть до минус 19 градусов. Днем температура особо не изменится минус четыре — минус девять градусов, по югу — до нуля градусов.