Противопоказания к вакцинации от коронавируса у взрослых: список назвали ростовские эксперты

Вакцинировать можно только жителям старше 18 лет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Противопоказания к вацинации от коронавируса у взрослых: публикуем список. Ростовские эксперты рассказали об ограничениях и побочных эффектах от прививки.

В областном минздраве рассказали, что среди противопоказаний — гиперчувствительность к компонентам препарата. В вакцинации могут отказать, если вы тяжело переносили другие прививки. От инъекции придется отказаться тем, у кого возможна аллергическая реакция на препарат.

Прививку нельзя делать, если человек переносит острую инфекцию. На вакцинацию можно записаться после двух — четырех недель после выздоровления. Отложить поход к врачу нужно и в период обострения хронического заболевания. Тем, кто уже переболел коронавирусом, привиться можно через полгода после выздоровления.

Еще одно противопоказание — беременность. Единственное ограничение по возрасту — нужно быть старше 18 лет. При этом привиться можно и в преклонном возрасте, если вам позволяет здоровье.

Заместитель главврача по лечебной части медцентра «Семья» Николай Воликов перечислил возможные побочные эффекты от вакцинации. Самый распространенный среди них — ощущение дискомфорта в месте укола. Кроме того, иногда вакцинированные жалуются на повышенную температуру — до 38 — 38,5 градусов. Сопутствующие симптомы — головокружение, слабость и ломота в теле.

— Как правило, температура повышается только один раз, в день введения вакцины. Проходит самостоятельно или после приема жаропонижающих, — пояснил медик.

Интересно, что так называемая гипертермия чаще встречается у молодых людей, а не у пожилых вакцинированных.

При этом, согласно всем требованиям, после прививки нужно в течение получаса оставаться в больнице. Это обезопасит человека в случае, если у него возникла аллергическая реакция.

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