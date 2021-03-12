Манижа для престижа: ростовчане высказались по поводу кандидатуры на конкурс «Евровидение»

Представлять Россию в Роттердаме на "Евровидении-2021" будет певица Манижа. Фото: Олег ЗОЛОТО

Главный европейский песенный конкурс стартует уже на следующей неделе 18 марта. Представлять Россию в Роттердаме на "Евровидении-2021" будет певица Манижа. Выбрали ее кандидатуру народным голосованием на Первом канале, и сразу же интернет-сообщество раскололось на два лагеря. Тех, кто не понимает выбор Манижи и всячески осуждает и саму певицу, и выбранную на конкурс песню (многие пишут: «Как же так, представлять Россию поедет таджичка?!»). И тех, кто приветствует интернациональный подход и новизну музыкального номера.

«ТЕРПЕТЬ НЕ МОЖЕТ РУССКИХ?»

Журналист, публицист и писатель Сергей Тютюнник, соведущий программы «Рикошет» на радио «Комсомольская правда» в Ростове-на-Дону, считает претензии к Маниже по национальному признаку несерьезными и надуманными.

- Дело в другом, - уверен Сергей Петрович. - Манижа - просто довольно лицемерная девица. Она ведь открыто заявляла о том, что она подвергалась унижению со стороны русских людей. Какое-то время она работала в Лондоне, освоила тамошнюю эстетику, поняла, о чем нужно говорить и тебя будут приветствовать, а о чем говорить не следует. Про русских плохо говорить – это тренд, вот она его и подхватила. И вот получается, что представлять Россию поедет девушка, возможно, талантливая, возможно, неординарная, но которая терпеть не может русских людей. Мне кажется, голосуя за того, кто поедет представлять такую державу, как Россия, нужно не только творчеством этого исполнителя интересоваться, но и личностью.

«ЭЛЕМЕНТ ЗАИГРЫВАНИЯ С ЗАПАДОМ»

Блогер, эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, ростовчанин Вадим Манукян уверен, что проведение голосования - это технологический ход.

- Я прекрасно понимаю, как это сделано, - рассказал радио «КП» Вадим. - Канал устроил голосование, намеренно выставив конкурентов с более слабыми позициями и более слабыми песнями, чтобы прошла именно Сангин. В итоге это результат народного голосования, а не решение канала. Что ж, аплодирую! Но с другой стороны лично мне совершенно не близко такое творчество. Манижа – это шаг попытаться поиграть на западном поле по их правилам. И вот говорят, она же песню даже на русском языке поет. Во-первых, не полностью на русском. Во-вторых, сама песня не очень красивая, не очень певучая, скажем так. Плюс к этому написана она в Израиле, насколько я знаю, совсем не российскими авторами. И с чем же едет Манижа?

«ЭТО И ЕСТЬ СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ МИР»

Журналист, главный редактор журнала «Нация» Андрей Бережной считает, что таджичка, выбравшая в себе между Азией и Россией Россию и поющая на русском языке, – это очень круто.

- И это раздвигает границы современного русского мира. То есть нас может быть не 140 миллионов россиян, а 300 миллионов русскоязычных граждан вместе с Манижей и такими, как она, - уверен Бережной. - В прошлом году на несостоявшемся «Евровидении» могла выступать группа Little Big с песней не на русском, кстати, языке. Манижа поет на русском, там даже элементы народных напевов чувствуются в каких-то моментах. Мне понравилось, как девушка держится, как поет, да и сама песня современная, неплохая. Может быть, вокруг Манижи не хватило шоу, но, кто знает, возможно, это было изначальной задумкой авторов.

«От «Евровидения» России давно пора отказаться»

Сергей Тютюнник высказал в эфире мнение, что от участия в «Евровидении» России нужно было оказаться еще несколько лет назад, когда на Украине запретили выступать певице-инвалиду Юлии Самойловой.

- Если бы мы тогда сказали: все, ребята, хватит! - это было бы объяснимо и сделало бы нам честь, - уверен журналист. - Нам плюнули тогда в лицо, а мы смолчали и сделали вид, что ничего не произошло. А теперь уже поздно. Хотим играть по их правилам - давайте играть, но выстраивая все-таки какую-то свою линию продвижения наших традиций, нашего языка, нашей культуры. Мне кажется, это было бы правильно со всех точек зрения.