«Третья миссия университета»: о планах и будущем ЮФУ рассказала ректор Инна Шевченко

Ректор Южного федерального университета Инна Шевченко. Фото: Анна Шиляева

В Год науки и технологий перед российским образованием поставили амбициозные задачи, для достижения которых уже разработаны новые подходы. Для чего нужны международные научные коллаборации и цифровизация? Об этом и многом другом говорим с ректором Южного федерального университета Инной Шевченко.

О ЗАДАЧАХ

- Инна Константиновна, в этом году ЮФУ планирует разработать и принять новую программу развития университета. Расскажите об этом подробнее.

- Программа развития федеральных университетов принимается на десятилетний период. Последняя программа в ЮФУ была принята в 2011 году, позже она корректировалась постановлением Правительства РФ с учетом новых задач и вызовов, которые стали понятны пять лет назад. В течение этого года мы должны разработать новую программу до 2030 года, ее соответствующим образом обсудить не только на уровне вуза, но и совместно с партнерами, с привлечением представителей Министерства науки и высшего образования, правительства Ростовской области, представителями полпредства Президента РФ в ЮФО. Мы очень рассчитываем, что в обсуждении этой программы примут участие наши вузы-партнеры и академические институты.

- Какие задачи стоят перед университетами сегодня в Год науки и технологий? - Это интеграция научно-образовательного потенциала для развития приоритетных отраслей экономики, обеспечения конкурентоспособности России, решения задач импортозамещения, национальной безопасности и реализации глобальной повестки. Самым важным и ключевым элементом этой программы будет кадровая политика, направленная на привлечение самых талантливых обучающихся и сотрудников. ЮФУ готовит кадры для цифровой экономики.

О ТРАНСФОРМАЦИИ

- Какими еще вы видите задачи университета в вопросах цифровизации?

- Тема цифровизации очень актуальна. В марте в Казани проводилось совещание под председательством вице-премьера Дмитрия Николаевича Чернышенко с общей идеей подготовки кадров для будущего. Речь шла о трансформации подготовки специалистов по ключевым для этой области направлениям: фундаментальная и прикладная математика, информатика и вычислительная техника, инфокоммуникационные системы и программная инженерия. Подготовка специалистов непосредственно связана с созданием новых продуктов, развитием стартапов и программ искусственного интеллекта. Но задачи, безусловно, шире. Они включают как целевую задачу подготовки около миллиона кадров для цифровой экономики к 2024 году, так и диверсификацию цифровых компетенций не только в направлениях подготовки, связанных с информационно-коммуникационными технологиями, но и в тех, которые обеспечивают основные отрасли. Это добывающая и перерабатывающая промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение, образование, финансы и экономика. С одной стороны, речь идет о задаче цифровой трансформации университета, с другой – о переобучении кадрового потенциала, об обучении тем профильным профессиональным цифровым компетенциям, которые сегодня необходимы преподавателю для того, чтобы готовить специалиста.

- Какова задача такой трансформации? - Подготовка кадров, которые готовы быть востребованными рынком в любой момент времени. Эта амбициозная задача требует больших усилий, интеграции, единых методологических подходов и в разработке основных образовательных программ, и в условиях их реализации с учетом задач по разработке отечественного программного обеспечения, переходу на него ключевых государственных корпораций и открытию новых направлений, связанных с поддержкой развития высокотехнологичного бизнеса.

ОБ ИНТЕГРАЦИИ И ДРАЙВЕРАХ РАЗВИТИЯ

- Какие задачи может решить и решает университетская наука?

- В настоящее время университет – это не только научная организация, где обучаются студенты, но и трансфер знаний в широком его проявлении. Это и создание новых компаний, стартапов, и поддержка предпринимательских и творческих инициатив студентов, это и социальное предпринимательство. Для исследовательских университетов ключевым моментом является не столько привлечение молодых и талантливых в науку как в профессиональную деятельность, сколько постановка исследовательского мышления, которое позволяет адаптироваться к быстро меняющимся условиям. Рассмотрим на примере инженеров: есть специалисты, которые выполняют линейные операции, а есть те, которые конструируют новые технологии и продукты. И в этой связи ключевая задача университета - трансфер новых знаний в образовательный процесс, в подготовку кадров и, конечно, интеграция с высокотехнологичным сектором, с индустриальными партнерами по созданию востребованных технологий продукта. Это невозможно сделать без развития фундаментальной научной повестки, без открытия новых областей знаний, без международных научных коллабораций, потому что новое знание не получается в отдельно взятом университете, нам придется решать задачи объединения, интеграции. Наука настоящего времени - драйвер технологического развития страны в целом.

О ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ

- А как пройдет приемная кампания в этом году? Онлайн или офлайн формат? Как планируете провести день открытых дверей?

- Дни открытых дверей у нас проходят все время, в основном, конечно, в онлайн-формате. Прошлый год научил все университеты работать в быстро меняющихся условиях, это был не только вызов, но и новые возможности. Формат приемной кампании в этом году будет дуальным: поступающие смогут как воспользоваться всеми цифровыми сервисами из любой точки мира, так и посетить университет, если это необходимо. Дни открытых дверей у нас проходят на самых разных площадках и поддерживаются практически всеми каналами связи. Необходимая информация есть на нашем официальном сайте, на пабликах университета, в Фэйсбуке, Инстаграме и Телеграм-канале. Основные правила приемной кампании уже созданы, и сегодня мы работаем над тем, чтобы обеспечить доступность, понятность и прозрачность процедуры приемной кампании. Она традиционно начнется 20 июня, и мы рассчитываем, что двери университета откроются для всех желающих получить образование в ЮФУ.

- Какие еще события ждут университет в ближайшее время? - В конце апреля мы планируем провести традиционный субботник в ботаническом саду, а в третью субботу мая пройдет наша знаменитая поляна, на которой соберутся выпускники ЮФУ разных лет. К этому событию мы уже готовимся, чтобы обеспечить нормы безопасности. Конечно, мы опираемся на те решения, которые принимаются оперативным штабом по противодействию коронавирусной инфекции, но в том или ином виде сообщество выпускников будет с нами в этот год, когда мы формулируем десятилетнюю стратегию развития университета. Календарь событий будет очень насыщенным.

- Сегодня как никогда университеты ощущают свою потребность, мы понимаем ту социальную ответственность, которую несем за студента, не только за его профессиональное становление, но и его мироощущение и социальный капитал, который он накапливает в университете, - сказала в завершение Инна Константиновна. - В этом году мы предложим соответствующую повестку восполнения общения между преподавателями и студентами, между студентами разных специальностей и групп, между нашими работодателями и бизнес-партнерами. Оставшиеся месяцы до приемной кампании покажут, что ЮФУ ответственно осуществляет «третью миссию» университета.

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