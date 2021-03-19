Куда пропал Виталий Дьяков, игравший за "Ростов"

32-летний футболист Виталий Дьяков. Фото: ФК "Ростов"

Вот уже несколько лет ничего не слышано о некогда известном футболисте Виталии Дьякове, которые еще несколько лет назад ярко выступал за "Ростов". В составе дончан стал обладателем Кубка страны, а затем спас команду от вылета из РПЛ. В те времена тренером "желто-синих" был известный Курбан Бердыев. Тогда же дончане стали серебренными призерами Чемпионата России.

По окончанию контракта он стал каждый год переходить в новый клуб, поиграл в Турции, а потом оказался в Москве.

Болельщики "желто-синих" запомнили Дьякова, как талантливого и результативного футболиста. Со своим ростом под два метра он хорошо играл на позиции защитника. В составе дончан провел 29 матчей, в которых забил четыре гола.

На пике Дьяков был в период с 2014 по 2015 год, когда "Ростов" сначала взял Кубок страны, а затем оказался на грани вылета из РПЛ. В решающем матче против "Тосно" за право остаться в высшей лиги Виталий сделал хет-трик, матч закончился уверенной победой хозяев на "Олимп-2" со счетом 4:1. Интересно, что тогда же цвета "Ростова" защищали известные на сегодняшний день футболисты - Артем Дзюба и Азмун.

Дьяков был настоящей звездой донской команды. Фото: ФК "Ростов"

- Нам пришлось выступать в стыковых матчах, - к счастью, успешно, и команда сохранила прописку в Премьер-лиге. Но победа 8 мая 2014 года в решающем матче за Кубок России явно перечеркивает все негативные эмоции, - говорил перед уходом футболист. - Было приятно выступать на домашнем стадионе «Олимп-2» и слышать перед началом матчей, как вы объявляете мою фамилию. Это незабываемо!

В том же году Дьяков в возрасте 26-лет покидает клуб и переходит в "Динамо", с которым не без труда подписывает контракт на три года. В 2017 пополнил состав турецкого "Сивасспор". Последним клубом, за который играл Виталия Дьяков, стал "Спартак-2" из ФНЛ. За два сезона в составе москвичей он провел 30 матчей, забил четыре мяча.

Накануне, 18 марта, стало известно, что Дьяков покидает "красно-белых" по обоюдному согласию с руководством. Пока точно не известно, какой клуб станет следующим для 32-летнего футболиста.

Стоит отметить, что Виталия часто приглашают на различные телевизионные передачи, посвященные футбольным событиям. Его привлекают в качестве эксперта, просят высказать мнение, берут комментарии.

Клуб публиковал журнал с фотографией Дьякова на обложке. Фото: ФК "Ростов"

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