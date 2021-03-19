Видео: Тела двух человек извлекли из-под завалов после обрушения стены в городе Сальск

На месте работают десятки спасателей. Фото: МЧС по РО

Сегодня, 19 марта, в Сальске произошло частичное обрушение нежилого здания. Изначально в региональном МЧС сообщалось, что под завалами могут находиться люди. Позже в ведомстве опубликовали видео, на котором спасатели извлекают из под обломков постройки тела двух человек. Посмотрев ролик, можно заметить, что одного погибшего придавило тяжелой бетонной плитой.

На данный момент на месте продолжают работают более 30 сотрудников МЧС при поддержке 12 единиц техники. Для ликвидации последствий ЧП в переулке Морском спасатели пригнали кран. С его помощью поднимают тяжелые конструкции: элементы крыши, бетонные перекрытия, остатки стен. В интерактивных картах сказано, что ранее постройка использовалась, как городская котельная. Что стало причиной происшествия, предстоит разобраться специалистам.

"Комсомольская правда"-Ростов-на-Дону запросила официальный комментарий по погибшим в региональном следственном комитете. В ведомстве пока не смогли дать информацию о личностях и возрасте людей, но пообещали уточнить в ближайшее время.

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