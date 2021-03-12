Новости Ростова-на-Дону на 12 марта 2021: двухэтажный магазин построят на площади Ленина, 20-я больница распускает персонал

За сутки в Ростове произошло много событий. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новости Ростова-на-Дону на 12 марта 2021: что случилось за сутки. «Комсомольская правда» рассказывает о главных событиях в донской столице и Ростовской области.

Департамент архитектуры и градостроительства разрешил построить магазин на площади Ленина рядом с гостиницей «Амакс». Администрация максимальную высоту здания — не более двух этажей. Власти сообщили, что возле магазина собственник участка сделает зеленуб зону и установит два фонтана. Напомним, ранее «Московская строительная компания» рассчитывала построить на этой территории высотку. Однако разрешение организации не выдали. «МСК» обращался в суд, но жалобу так и не удовлетворили.

Из горбольницы № 20 уволилился 41 ординатор. Главврач учреждения Ваган Саркисян пояснил, что в разгар пандемии активно привлекались дополнительные кадры. Работать в госпиталь приходили учащиеся медуниверситета. Сейчас такой необходимости нет, поскольку число госпитализированных сократилось. Студенты и ординаторы смогут вернуться к учебе. Медики, завершившие обучение, продолжат работу.

В перинатальном центре выходили малыша массой всего 600 граммов. Несколько месяцев новорожденный не мог самостоятельно дышать и есть. Сейчас ребенок весит 854 грамма. Он может дышать и принимать пищу.

В Железнодорожном районе мужчина в маске и с гранатой попытался ограбить банк. По словам источника «Комсомольской правды» преступник угрожал кассиру и требовал отдать деньги. Когда сотрудница отказалась, он скрылся с места происшествия. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность грабителя.

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