Погода в Ростове-на-Дону на 12 марта 2021: ударят морозы до -12 градусов

В Ростовской области ночью столбик термометра может снизиться до минус 20 градусов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Ростове-на-Дону на 12 марта: публикуем прогноз. По данным синоптиков, в донской столице ожидаются сильные морозы и ураганный ветер.

Ночью столбик термометра может опуститься до минус 10 — минус 12 градусов. Ночью и утром ожидается сильный ветер до 12 — 14 метров в секунду. В течение дня скорость ветра будет составлять от 6 до 11 метров в секунду. Днем температура составит — минус один — минус три градуса. Серьезных осадков не предвидится. Будет облачно с прояснениями.

В других городах и районах области осадков также не ожидается. Ночью на термометр покажет минус 8 — минус 13 градусов, при прояснениях — минус 20 градусов. Днем — минус один — минус шесть градусов, по югу — до плюс одного градуса. Скорость ветра — 6 — 11 метров в секунду. В южной половине — до 16 метров в секунду.