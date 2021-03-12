Пресс-секретарь Главы Донской митрополии Игорь Петровский: "Первыми постниками можно считать Адама и Еву"

Философия поста все-таки предполагает отказ от определенной пищи для того, чтобы внутренне себя настраивать, работать над собой. Фото: Евгения КОРОБКОВА

В эфире радио «Комсомольская правда» (89, 8 FM) об истоках и особенностях поста, а также некоторых мифах вокруг него поговорили с пресс-секретарем Главы Донской митрополии Игорем Петровским.

ПОСТ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ К ЯЗЫЧЕСТВУ НЕ ИМЕЕТ

- Игорь Павлович, я где-то читал, что первыми постниками были чуть ли не язычники, а вовсе не христиане.

- Не соглашусь с таким тезисом. Все-таки первыми постниками были Адам и Ева. В райском саду они питались плодами деревьев и вели, как бы мы сейчас сказали, вегетарианский образ жизни. Во всяком случае Священное писание никак не указывает на то, что в Эдеме первые люди употребляли в пищу мясо. Более того, язычество само по себе не предполагает определенное мировоззрение, из которого бы родился пост.

Ведь пост – это ничто иное, как четкая парадигма, в которой человек понимает, что на его поступки, на его духовное состояние влияет то, что он ест. И вот, чтобы ослабить движение в себе каких-то страстей, чтобы сделать себя более податливым духовным лучам, человек меняет свой рацион. А язычество – это совершенно другая практика. Там все основано на магических ритуалах, где очень важно соблюсти определенный порядок действий, сделать правильные преподношения правильным богам в нужное время - и тогда получишь результат. То есть собственно от человека ничего и не требуется. А философия поста все-таки предполагает отказ от определенной пищи для того, чтобы внутренне себя настраивать, работать над собой.

- Думаю, вы не станете отрицать, что для многих людей поститься равно сидеть на диете. Именно таким образом это воспринимается…

- Не то, что отрицать не стану, я сам это практиковал в свое время. Мы все время призываем людей не путать диету и пост, говорим, что в посту самое главное – это покаяние, милосердие и молитва. И это, конечно, правильно. Но мы живем в абсолютно медийном мире, в мире бушующих культур, и очень часто на человека оказывают влияние такие образы или призывы, которые приводят к печальным последствиям. А бывает и так, что иногда возникают те же самые практики, поступки или образы, которые являются первыми шагами навстречу чему-то положительному. В связи с этим я вспоминаю сообщения или картинки в Прощенное воскресенье, помните? Каждый год веерно получаешь такую рассылку с просьбами простить за все и не сердиться.

- Причем многих из этих людей, которые тебе это присылают, ты и знаешь-то не очень хорошо…

- Конечно! Но ведь, согласитесь, умение сказать кому-то прости и выйти за пределы своего эго - это микрошажок навстречу чему-то светлому. Поэтому те, кто отправляет массово такие сообщения, не смущайтесь. А те, кто их принимает, потерпите, если вас сильно это раздражает. Так и пощение: говорим - пощусь, чтобы похудеть, но ведь, начиная это похудение, мы начинаем работать над собой. Каждый человек, который способен любое упражнение сделать над собой, пусть внешнее, уже в правильном направлении движется.

ПОСТ БЕЗ МОЛИТВЫ - ВРЕМЯ НА ВЕТЕР

- Почему мы этот пост называем Великим?

- Потому что он самый древний, самый длительный, самый строгий. И потому что он предваряет Великий христианский праздник – Пасху. В богослужебных текстах его так и называют «дорога к Пасхе». Пасха предполагает, что мы должны к ней определенным образом подготовиться. Так было испокон веков. Кроме того, этот пост является подражанием тому посту, которым постился сам Спаситель в Евангелие. Учитывая все это, по сути своей, по своему внутреннему содержанию – это, конечно же, Великий пост.

- Говоря о соблюдении в пост определенных правил, вы однажды в одном из интервью озвучили такую интересную формулу: «В пост нельзя есть то, что ходит по земле, и все то, что от того, что ходит по земле»…

- Это наши предки, которым была свойственно простая, афористичная форма толкования некоторых сложных вещей, придумали такую формулу. К примеру, вот курица ходит по земле, ее нельзя есть в пост. А что от курицы? Яйца. Их тоже есть нельзя. Корова ходит по земле – есть ее нельзя, но тогда и молоко, которое дает корова, тоже пить нельзя. Вот так просто и понятно, как и всякая народная мудрость.

- В последнее время количество людей, придерживающихся поста, растет. Но лишь немногие понимают его истинный смысл.

- Мы уже отчасти об этом говорили. Ограничения в пост – это внутренняя, духовная работа над собой. Святитель Иоанн Златоуст в начале V века пишет, что во время поста тратишь денег на продукты больше, чем до поста, и это большая ошибка.

- Так и сейчас ведь происходит…

- Именно. В этом смысле мало, что изменилось. Если посмотреть постные продукты, ведь это достаточно дорогое удовольствие. Но, возвращаясь к Иоанну Златоусту, обратим внимание, как он полагал совершение поста именно с экономической точки зрения. Когда ты ел до поста все продукты, ты тратил на них определенную сумму. Во время поста раздели эту сумму пополам и питайся теми продуктами, которые стоят ровно вполовину. А оставшуюся часть денег отдай нуждающимся, принеси жертву Господу. Постясь, нужно не забывать совершать добрые дела. Милосердие и сострадание – это столпы постного поприща. Но, конечно, самое главное – это внутренняя наша молитва. Во время поста Церковь предлагает прекрасную молитву Преподобного Ефрема Сирина. Ее христиане читают в пост на протяжении веков.

Идите в храмы. Они всегда открыты.

- Священнослужители советуют во время поста чаще бывать в храмах. Ограничения, связанные с пандемией коронавируса, продолжают действовать?

- Да. Эти ограничения не что иное, как соблюдение санитарных норм. А основные из них – это по-прежнему ношение масок, соблюдение социальной дистанции. Не следует приходить в храм, чувствуя недомогание. Напомню, что на Дону храмы никогда не закрывались. Мы просили в определенное время верующих воздержаться от посещения храмов, но службы там проводились. Первая неделя Великого поста – одна из самых важных. И в течение этой недели во всех храмах Донской митрополии будут читать покаянный канон Андрея Крицкого. Это богослужение будет проходить каждый вечер. С понедельника по четверг в кафедральном соборе служба будет начинаться в 18:00. Приходите. Это опыт веков и это, позволю себе надеяться, правильно вас настроит на следующее следование посту.

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