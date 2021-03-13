Новости Ростова-на-Дону на 13 марта 2021: в городе закрывают ковидные больницы, испанская любовница рассказал об отношениях с футболистом Мамаевым

В Ростове пошла на спад пандемия, горожанам угрожает падающая штукатурка. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новости Ростова-на-Дону на 13 марта 2021: что случилось за сутки. «Комсомольская правда» рассказывает о главных событиях в донской столице и Ростовской области.

В ростовской ЦГБ им. Семашко закрыт госпиталь для больных коронавирусом. Медучреждение теперь не ведет прием пациентов с положительными тестами на коронавирус. Несколько палат госпиталя на 280 коек пройдут дезинфекцию, после чего они вернутся к прежнему, допандемическому профилю.

Не утихает скандал вокруг футболиста ФК «Ростов» Павла Мамаева. Его супруга – Алана – ранее публично заявила в соцсетях, что подозревает мужа в измене во время недавних зимних сборов в Испании. СМИ удалось найти испанку, о которой говорила Алана, и спросить об отношениях с российским спортсменом.

На улице Большой Садовой в Ростове на тротуар с фасадов сыпались крупные куски штукатурки. Часть тротуара закрыли для пешеходов, однако ростовчане в сетевых пабликах задаются вопросом: насколько безопасно гулять по главной ростовской улице?

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