Погода в Ростове-на-Дону на 13 марта: публикуем прогноз. По данным синоптиков, в донской столице ожидается небольшой снег.

В Ростове прогнозируются ночные заморозки. Фото: Олег УКЛАДОВ

Погода в Ростове-на-Дону на 13 марта: публикуем прогноз. По данным синоптиков, в донской столице ожидаются небольшой снег и ночные заморозки.

В ночное время прогнозируются заморозки до минус 6 градусов. Утром и в первую половину дня синоптики ожидают слабые осадки – будет идти снег. В течение дня скорость ветра составит от 4 до 10 метров в секунду. Днем температура будет повышаться – до плюс трех градусов к полудню. Прогнозируется облачность с прояснениями.

В других городах и районах области днем температура тоже не будет опускать ниже нуля. На западе области – например, в Матвеево-Курганском районе – ожидается мокрый снег.

Температура воздуха в Ростове к вечеру 13 марта – около нуля. А следующей ночью в столице региона ожидается легкий мороз при небольшом ветре.

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