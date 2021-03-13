Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 13 марта 2021: затор на Королева

Затор наблюдается на проспекте Королева в сторону улицы Вавилова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 13 марта 2021: ситуация на дорогах. Рассказываем, какие участки лучше объехать прямо сейчас.

По данным сервиса «Яндекс.Карты» в центральных районах Ростова отсутствуют сильные заторы. Однако на основных проспектах – на Буденновском и Ворошиловском, на улице Большой Садовой транспортный поток довольно плотный.

Сложная дорожная ситуация – в районе Комсомольской площади, на Кировском возле пересечения с Садовой, в переулке Доломановском рядом с Гвардейской площадью. Плотный трафик – на протяжении всей Красноармейской. Пробки наблюдаются на улице Ленина – в районе РИИЖТа и от переулка Ашхабадского до площади Ленина. Обычно загруженный в будние дни проспект Шолохова сейчас практически свободен.

На Западном пробка образовалась на проспекте Стачки в районе площади Дружинников. Самая сложная ситуация – на проспекте Королева. Затор появился на подъеме к улице Вавилова, транспорт движется с минимальной скоростью. Кроме того, движение затруднено в районе Змиевской балке по направлению к центру Ростова.

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