Новости Ростова-на-Дону на 14 марта 2021: грипп из Занзибара завезли в область, приостановили работу мобильные пункты вакцинации

Новости Ростова-на-Дону на 14 марта 2021 Фото: Ирина ПОТЕРЯ

Новости Ростова-на-Дону на 14 марта 2021 - главные события. Рассказываем, что случилось в донской столице и области за сутки.

Приостановили работу два мобильных пункта вакцинации от коронавируса. Дело в том, что в них закончились препараты. Пункты возобновят деятельность после очередных поставок вакцины. Власти пообещали, что это произойдет в ближайшее время.

Вирус гриппа В впервые в этом году выявили в Ростовской области. Его обнаружили у ребенка, приехавшего из Занзибара. В региональном Роспотребнадзоре сообщили, что пассажир не был привит.

О ростовском рэпере Басте и группе "Каста" снимут документальные фильмы. Российская кинокомпания 1–2–3 Production задумала производство сериала "Город и музыка". Героями станут музыканты - выходцы из российских регионов.

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