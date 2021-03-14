Погода в Ростове-на-Дону на 14 марта 2021: ожидается резкое потепление

В Ростове установится весенняя погода. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Ростове-на-Дону на 14 марта 2021- публикуем прогноз. В ростовском Гидрометцентре прогнозируют, что в донскую столицу после холодов вернется теплая погода.

Ночью температура составляла минус два - минус четыре градуса. Днем столбик термометра поднимется до плюс шести - плюс восьми градусов. Скорость ветра - 5-10 метров в секунду.

Существенных осадков не ожидается. По Ростовской области будет облачно с прояснениями. Ночью и утром - небольшие осадки в виде мокрого снега и снега. Утром ожидается гололедица. Возможны морозы до минус шести градусов, при прояснениях - до минус 10. Днем - плюс три - плюс восемь, по югу - плюс 11.

Скорость ветра - 5 - 10 метров в секунду. В некоторых районах порывы могут достигать 14 метров в секунду.

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