Как прошла Масленица в 2021 году в Ростове-на-Дону: чучела на машинах, хороводы возле дома и блины

Празднования прошли в Ростове и нескольких городах области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как прошла Масленица в 2021 году в Ростове-на-Дону: публикуем фото и видео праздничных гуляний. 14 марта мероприятия прошли в центре и еще в нескольких районах города. «Комсомольская правда» рассказывает, как ростовчане провожали зиму и встречали долгожданную весну.

В этом году из-за коронавируса от массовых мероприятий пришлось отказаться. Например, не было традиционного обряда сжигания чучела. Тем не менее для ростовчан были доступны другие развлечения — мастер-классы, выступления уличных артистов, конкурсы и многое другое.

ЯРМАРКИ И УГОЩЕНИЯ В ПАРКАХ

Погода в этот день порадовала ростовчан. Как и предполагали синоптики, после долгих холодов в воскресенье городе снова потеплело. Большинство жителей отправились в Парк Революции на Театральном проспекте. Организаторы заранее установили несколько фотозон и украсили территорию разноцветными шарами и лентами.

В парке Революции работали палатки с сувенирами, напитками и блинами. Фото: Михаил СТРИЖЕВ

На главной аллее парка открыли десятки торговых палаток с сувенирами и украшениями ручной работы. Здесь же можно было отведать главное масленичное угощение — блины.

Для посетителей подготовили много активностей. В одной из зон парка для детей и взрослых проводили мастер-классы по рукоделию и рисованию. Не обошлось без песен и танцев — в центре парка прошел конкурс караоке. Аниматоры в русских народных костюмах раздавали сладости и фотографировались с гостями.

В отдельной зоне прошли мастер-классы художников и мастеров. Фото: Михаил СТРИЖЕВ

КОНЦЕРТЫ И ВЫСТАВКИ

Празднично было и на улице Пушкинской. Напротив Донской публичной библиотеки уличный артист устроил выступление для всех желающих. Клоун в ярком фиолетовом костюме показывал фокусы, танцевал и много шутил.

На улице Пушкинской детей и взрослых развлекал клоун. Фото: Михаил СТРИЖЕВ

Более спокойно в этот день было в центральном парке Горького. До обеда на главной аллее работала фотовыставка «Масленичные гулянья в разные годы». На выставке были представлены уникальные исторические кадры, сделанные когда-то в парке.

Выставка декоративно-прикладного искусства работала до самого вечера. Узорные заборы парка украсили десятками картин местных художников. Приглянувшиеся работы можно было приобрести у их авторов.

ХОРОВОДЫ ВОЗЛЕ ДОМА

В других районах праздничные гулянья устроили сами горожане. Так, в Западном микрорайоне несколько молодых людей разъезжали на машине, украшенной чучелом Масленицы. Они останавливались на центральных улицах, угощали прохожих блинами и водили хороводы со всеми желающими.

Молодые люди разъезжали по городу и угощали ростовчан блинами. Фото: vk.com/etorostovnadonu

А на переулке Красноярском люди самостоятельно организовали целый праздник. Они накрыли столы и украсили территорию. Десятки жителей ели блинчики, танцевали, водили хороводы и играли в «ручеек». Видео веселых гуляний очевидцы опубликовали в соцсетях.

ЭКСКУРСИИ И КВЕСТЫ

Отпраздновать Масленицу смогли и те, кто не любит бывать в местах массового скопления людей. Например, в Ростовском областном музее краеведения прошел концерт «Донская Масленица». Для гостей выступили народные ансамбли «Сторонушка» и «Казачья гармония». А сотрудники Музея русско-армянской дружбы всю неделю проводили экскурсии в старинном особняке Марка Искидарова. Они рассказывали об истории Масленицы и посвященных ей обрядах.

В парке Горького организовали несколько выставок. Фото: Михаил СТРИЖЕВ

Конкурсы и квесты прошли с 1 по 14 марта и в других донских музеях: Азовском музее-заповеднике, Таганрогском художественном музее, Старочеркасском музее-заповеднике. А для тех, кто все пропустил, еще могут успеть на праздник в станице Вешенской. 21 марта в Музее-заповеднике Шолохова пройдет традиционная «Масленица на конюшне». Здесь можно не только поучаствовать в конкурсах и отведать блинов, но сфотографироваться в традиционном казачьем костюме.

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