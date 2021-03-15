Новости Ростова-на-Дону на 15 марта 2021: в донских больницах не хватает половины медиков, восстановить фонтан на площади Ленина просят ростовчане

Рассказываем о главных событиях в Ростове-на-Дону и Ростовской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новости Ростова-на-Дону на 15 марта 2021 — что случилось за минувшие сутки. «Комсомольская правда» собрала главные события донской столицы и других городов Ростовской области.

Вице-спикер донского парламента Сергей Михалев рассказал, насколько больницы обеспечены кадрами. По его словам, в Ростове первичное звено укомплектовано на 62 процента, в сельской местности — на 50 — 52 процента. При этом с 1 января в области действует программа «Модернизация первичного звена». Больницы собираются укомплектовать врачами на 83,1 процента; средним медперсоналом — на 77,3 процента.

Ростовчанка просит вернуть фонтан на площади Ленина. Женщина просит оставить местным жителям «место для отдыха и наслаждения». Напомним, власти выдали разрешение на строительство двухэтажного магазина напротив гостиницы «Амакс». Как сообщали в администрации, собственник участка займется озеленением территории и сделает здесь фонтан.

Ночью загорелся двухэтажный дом в садовом товариществе «Красный садовод». На месте работал 51 спасатель и 15 единиц техники. Пожарные эвакуировали 12 человек — к счастью, никто из жильцов не пострадал. Пожар ликвидировали на площади 150 квадратных метров.

В хуторе Ленинакан произошло лобовое столкновение иномарок. 64-летний мужчина на автомобиле «КИА» выехал на встречку и врезался в «Шкоду». В результате ДТП пожилой водитель «КИА» скончался на месте.

Ростовчане отпраздновали Масленицу. Мероприятия прошли в нескольких районах города, парках и музеях. Из-за коронавируса официально массовые гулянья пришлось отменить. Однако, по словам очевидцев, в Западном микрорайоне десятки людей водили хороводы, танцевали и угощали друг друга блинами.

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