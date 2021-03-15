Депутат гордумы: под вывеской выставки в Ростове работает нелегальный контактный зоопарк

Депутат и зоозащитники обратились в прокуратуру. ФОТО: "Инстаграм"-аккаунт депутата Натальи Оськиной

Депутат городской думы Ростова Наталья Оськина обратилась в городскую и областную прокуратуры с требованием проверить «Живой уголок», работающий на Театральной площади. Депутат и несколько зоозащитников утверждают, что выставка «Живой уголок» на самом деле – контактный зоопарк. Деятельность таких зоопарков запрещена уже как год. Представители «Живого уголка» тем временем обратились в полицию с жалобой на зоозащитников.

На дня сообщения о плохих, по мнению зоозащитников, условиях для животных в «Живом уголке» на днях появились в социальных сетях. Вчера депутат гордумы Наталья Оськина, по ее словам, посетила заведение в компании ветеринарного врача.

- Загоны недостаточны даже для одного животного, не говоря о нескольких. При мне многочисленные дети брали на руки ежиков. Персонала, который объясняет как брать или не брать животное — нет, – заявила в своем аккаунте в «Инстаграме» Наталья Оськина.

Особенно печально, по ее словам, обстоят дела с небольшой свинкой. Животное имеет несколько незаживающих ран, плохой кожный покров. Вольер для коз настолько мал, по словам депутата, что животные могут только стоять.

Кроме того, по наблюдениям зоозащитников и депутата, посетителям позволено кормить животных, отчего у них «раздуты животы».

Депутат направила запросы в прокуратуру, Роспотребнадзор и Россельхознадзор с требованием проверить работу учреждения, зарегистрированного как выставка животных.

Работа контактных зоопарков в прежнем виде запрещена на территории РФ с января 2020 года. Законодатель потребовал ограничить постоянный доступ посетителей к животным, в вольерах небольших зоопарков и выставок необходимо укрытие для питомцев.

Представители «Живого уголка» тем временем заявили через городские паблики, что тоже обратились к правоохранителям. По словам работников выставки, кто-то из зоозащитников во время визита в «Живой уголок» украл кошку. В полиции пока не подтвердили официально факт обращения.

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