Мужчина с "гранатой" трижды за день пытался ограбить банк и супермаркеты в Ростове

Налетчика задержали в этот же день Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В донской столице трижды за вечер один и тот же человек совершил разбойные нападения на разные объекты. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» рассказал источник в правоохранительных органах региона.

Вначале злоумышленник отправился в один из банков, расположенных на проспекте Стачки. К делу он подошел основательно: написал записку с текстом: "Деньги на руки сюда, взорву, если дернешься", захватил с собой муляж гранаты, а лицо спрятал под медицинской маской, рассказал источник. С этим арсеналом он и вошел в банковское отделение.

- Подозреваемый молча протянул кассиру записку и продемонстрировал ей предмет, похожий на гранату, - пояснил собеседник издания.

Правда, сотрудница банка оказалась не из робкого десятка. 34-летняя женщина наотрез отказалась отдавать деньги. Это обескуражило налетчика. Настаивать мужчина не стал и просто убежал из банка.

Впрочем, подозреваемый уже почувствовал кураж. После банка мужчина отправился в супермаркет на Рабочей площади. Там он действовал по той же схеме, но вновь потерпел фиаско. Деньги налетчику никто не отдали.

Но горе-разбойника было не остановить. Из магазина, расположенного на Рабочей площади, он отправился в супермаркет на улице Содружества. Однако и тут его ждала неудача.

А уже через пару часов 34-летнего подозреваемого задержали оперативники. Мужчина не позаботился о том, чтобы выбросить улики: муляж гаранты, грозную записку, а заодно три опустошенные банки из-под пива у него нашли дома.

Сейчас в отношении безработного дончанина возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Если суд признает его вину, то мужчина может сесть в тюрьму на десять лет.

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