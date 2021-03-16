Вместо подземного перехода – свалка: ростовчане жалуются на заброшенный участок на Шолохова

В настоящее время объект законсервирован. Фото: Артур Селимов.

Подземный переход на проспекте Шолохова планировали построить к 2021 году. Участок обнесли забором, вырубили деревья, но объект так и не появился. По словам жителей, сейчас за забором — болото из грязи и свалка. Само же ограждение доставило хлопот пешеходам и водителям.

НОВЫЙ ПЕРЕХОД ДО НОВОГО ГОДА

Власти заключили контракт с компанией-подрядчиком еще в октябре 2019 года. До 2021 года на пересечении Шолохова и Кривошлыковского должен был появится переход, длиной более 42 метров. Исполнитель обязался обеспечить тоннель всем необходимым — пандусами, насосной станцией и остальным. Стоимость контракта — 107 миллионов 154 тысячи.

Пожертвовать пришлось не только бюджетом. Чтобы построить объект, на территории пришлось вырубить деревья. Правда власти обещали компенсировать потери и высадить 39 елей и кленов в разных частях города, в том числе и на Шолохова.

Кроме того, из-за строительных работ в прошлом марте на полгода перекрыли дорогу. Водители не могли проехать в обе стороны на Шолохова, в районе домов от 130 до 140.

В декабре сдачу объекта перенесли на лето. А в марте на заборе появилась табличка о том, что он законсервирован.

В ходе строительных работ участок перекопали. Фото: Артур Селимов.

ГРЯЗНО И НЕБЕЗОПАСНО

Корреспондент «Комсомольской правды» отправился на место и увидел, что территория за забором превращается в свалку. Участок превратился в болото из грязи, повсюду разбросаны пакеты с мусором.

Один из местных жителей рассказал, что людей беспокоят не только эстетические нюансы. Территорию вокруг перекопали, а на тротуаре образовались огромные лужи. Кроме того, из-за забора водителям сложнее разглядеть пешеходов. Людям приходится обходить участок, опасаясь не только за чистоту обуви, но и безопасность.

— При мне тут сбили девушку. Автомобилистам неудобно, они ничего не видят из-за забора. А представьте каково здесь ходить пожилым людям. Все залило водой! А свалка тут уже второй год и, видимо, не последний, — рассказал мужчина.

Сейчас он не понимает, зачем на участке затеяли такое строительство. По его мнению, местным хватило бы светофора и обычной «зебры».

На территории образовалась несанкционированная свалка. Фото: Артур Селимов.

В ПОИСКАХ ПОДРЯДЧИКА

Как сообщили в ростовской администрации, Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры расторгла контракт с подрядчиком.

— Реализация проектных решений приостановлена. Разработана техническая документация на консервацию незавершенного строительством объекта, — прокомментировали в мэрии.

При этом, по данным Арбитражного суда, компания-подрядчик не согласилась с этим решением. Ее представители настояли на проведении экспертизы. Эксперты изучат условия, при которых возводился переход. Например, в порядке ли была рабочая и проектная документация по объекту. Подрядчик также считает, что строительству могли помешать грунтовые воды. Все это проверят эксперты.

Тем не менее Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры собирается искать другого подрядчика. На одном из заседаний Гордумы, организация вынесла вопрос о выделении бюджетных средств.