"Ездили на турниры в плацкарте": Как тренер по теннису из Таганрога воспитал 27-ую ракетку мира Аслана Карацева

Карацев с тренером категории "Мастер" Александром Куприным. Фото: личный архив героя публикации.

Теннисист Аслан Карацев совсем недавно стал настоящей звездой спорта: 27-летний россиянин впервые в современной истории вышел в полуфинал дебютного для него турнира Большого шлема, который считается самым значимым соревнованием в мире тенниса. Благодаря этому Карацев стал 27-ой ракеткой мира, а в качестве призовых получил десятки миллионов рублей.

В 12 ЛЕТ ВЫИГРАЛ ЧЕМПИОНАТ СТРАНЫ

Спортивная карьера Карацева складывалась нелегко. Тренироваться он начал в Израиле, в 12 лет выиграл чемпионат страны, но из-за недостатка финансирования был вынужден вместе с отцом вернуться в Россию. Вскоре они переехали в Таганрог, где подросток продолжил заниматься под руководством тренера Александра Куприна. В разговоре с корреспондентом "КП-Ростов-на-Дону" наставник Аслана вспомнил, как начинался их совместный путь.

- Я узнал семью Аслана через общих знакомых. Тренировал я тогда в родном Таганроге. Здесь же был мой знакомый, который, как и я, мечтал открыть собственную школу. А пока ее не было, мы арендовали у него самые примитивные корты, покрытые мелкой галькой. Это дореволюционная технология, - вспоминает Куприн. - В конечном итоге, он заболел раком и за три дня до своей смерти передал нам корты, взяв с нас обещание, что на этом месте мы построим теннисную академию. Пришлось взять крупный кредит, но все получилось.

Аслан с Куприным. Фото: личный архив тренера.

ИГРАЛ СО ВЗРОСЛЫМИ

В этой школе и начал тренироваться 14-летний Аслан. Уже тогда все, кто с ним играл, понимали, что его ждет большее будущее. Вот только теннис, как признается Александр Куприн, очень дорогой вид спорта. Чтобы расти, необходимо постоянно участвовать в различных турнирах, которые проходят в разных частях света.

- Аслан - очень талантливый, показывал очень высокий уровень. На турнире, который проходил у нас в Таганроге, он играл со взрослыми, уже опытными соперниками, - говорит тренер Карацева.

Чтобы развивать академию, Александр взял большой кредит. Из-за кризиса 2008 года выплачивать его не смог. По иронии судьбы, тогда же тренер понял, что надо отправлять Аслана на различные турниры, ему нужна финансовая помощь. В результате Куприн подписал с ним контракт и начал искать деньги.

- Часть доходов академии я направлял на то, чтобы Карацев играл на соревнованиях. Было очень тяжело. Мы ездили по России в плацкартных вагонах И автобусах. В работе тренера важно не только увидеть игрока, который оправдает надежды, но и найти деньги на развитие его потенциала. Видя игру Аслана, невозможно было не верить в него, - говорит таганрожец Куприн.

Аслан сенсационно выбился в полуфинал международного турнира из квалификации. Фото: инстаграм-аккаунт Карацева.

ТОП-200 ЛУЧШИХ ИГРОКОВ МИРА

С 2013 году он продал академию, чтобы закрыть долги, и переехал в Москву. К тому моменту, Карацев уже стал чемпионом России и мог покрывать свои расходы за счет побед на турнирах. С тех пор пути тренера и подопечного разошлись. Аслан продолжил отрабатывать мастерство в Германии, затем в Испании. К тому моменту он уже был в ТОП-200 лучших игроков мира.

Всемирная известность к нему пришла только в этом году. 27-летний Аслан стал первым и пока единственным теннисистом, который вышел в полуфинал турнира Большого шлема (Открытый чемпионат Австралии 2021) из квалификации. За счет этого он получил статус 27-ой ракетки мира.

Для понимания, ровно год назад российский спортсмен занимал 253-е место. За победы на международном турнире он получил более 660 тысяч долларов или более 46 миллионов рублей. Это больше, чем его призовые за всю карьеру.

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