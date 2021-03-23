"Город - идеальная место переждать холод": почему Ростов атаковали стаи голодных чаек

Чайки атакуют даже животных и не боятся людей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С приходом весны жители Ростова-на-Дону обратили внимание, что в городе стало намного больше чаек, чем раньше. Птицы ведут себя довольно нагло: людей не боятся, нападают на других животных, оккупируют жилые дворы, обносят мусорки. В общении с корреспондентом "КП-Ростов-на-Дону" доктор биологических наук, заведующий кафедры зоологии ЮФУ Алексей Тихонов объяснил, почему в городе стало там много чаек.

По его словам, нечто подобное происходит регулярно. Количество крылатых в крупных городах обусловлено погодными условиями.

- Сейчас идет пролет птиц, обратная миграция. Те чайки, которые были у нас зимой, - это сизые чайки. Они гнездится в северных регионах и прилетают юг, спасаясь от холодов, - начал специалист. - У нас же постоянно проживают чайки хохотуньи. Зимой они также улетают туда, где теплее.

При наступлении весны птицы покидают временные пристанища и отправляются в привычные для себя широты. Однако сложные погодные условия могут заставить некоторых из них делать передышки, отдыхать, так сказать, на земле.

- Чайки очень метеочувствительны. Они остановились в нашем регионе, чтобы дождаться подходящей температуры. Тем более, в крупных мегаполисах им очень комфортно: есть пища и места, где спрятаться. Вообще город - это идеальная место переждать холод, - говорит Алексей Тихонов.

Сколько это продлится, никто точно сказать не может. Чем ближе весна, тем дальше залетные сизые чайки от Ростовской области. Обычно они гнездятся в северных регионах, типа Московской области.

- Наша донская чайка хохотунья - птица всеядная. Может и падаль подобрать, и змею съесть, и ящерицу. Свалки, помойки для них любимые места. Они очень наглые, людей не боятся, могут даже атаковать, если будут в большой группе, - добавил ученый.

Интересно, что с голубями они не конкурируют. Их мало интересует то, чем питаются птицы поменьше.

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