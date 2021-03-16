Новости Ростова-на-Дону на 16 марта 2021: подъезды к мосту на Малиновского начнут строить в марте

Приведут в порядок и тротуары. Фото: правительство Ростовской области.

Новости Ростова-на-Дону на 16 марта 2021: что случилось за минувшие сутки. «Комсомольская правда-Ростов» собрала главные новости донской столицы и области.

Строительство подъездных путей к мосту на Малиновского начнется 22 марта. Длина дорог составит более полутора километров. Между полосами нанесут разделительную линию, приведут в порядок и тротуары. Сейчас рабочие переносят электролинии.

Урбанист Наталья Зубаревич предложила отдать городу часть территории «Ростсельмаша». Речь идет об участках, которые не задействованы в производстве. По мнению эксперта, здесь можно построить жилые микрорайоны. Зубаревич приводит пример Москвы — не занятые территории заводов продали застройщикам.

В области запретили вылов тарани, плотвы и судака. Рыбачить нельзя в Таганрогском заливе, Азове и водоемах ниже плотины Цимлянской ГЭС. Ограничения будут действовать с 15 марта до 39 апреля. Решение связано с тем, что в это время рыба будет нереститься.

На улице Пушкинской после реконструкции открылся книжный развал. Теперь книги будут продаваться в крытом павильоне. Как сообщает 1rnd, ремонт в помещении еще продолжается, завершить его планируются в течение двух недель — месяца. У самой владелицы павильона большие планы. Так, возле павильона она хочет создать зону для чтения.

Ростовские ученые разработали прибор для диагностики онкозаболеваний. По словам иноваторов, с его помощью можно быстро определить местоположение «сторожевых лимфоузлов». Это первый барьер на пути продвижения опухолевых клеток. Таким образом, медики могут сразу выбрать тактику лечения без дополнительных анализов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Подъездные пути к мосту на Малиновского начнут возводить с 22 марта

Энергетики обещают к этому времени завершить перенос линий электропередачи. (Подробности)

Эксперт-урбанист: не занятые цехами участки «Ростсельмаша» нужно передать городу

Специалист считает, что часть бывших заводских площадей нужно отдать под городскую застройку. (Подробности)

Новый запрет ограничит рыболовов в Ростовской области

Дончанам временно запрещено вылавливать судака, плотву и тарань. (Подробности)