Погода в Ростове-на-Дону на 16 марта 2021: ураганный ветер с дождем надвигаются на город

День будет пасмурным. Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Ростове-на-Дону на 16 марта 2021 — публикуем прогноз. По данным синоптиков, день будет пасмурным и ветреным.

По данным ростовского Гидрометцентра, ночью температура упадет до нуля — минус двух градусов. Днем столбик термометра поднимется до плюс семи — плюс девяти градусов. Утром и днем порывы ветра могут достигать 15 — 17 метров в секунду.

Как сообщает сервис «Гисметео», в середине дня пройдет дождь. При этом серьезных осадков не ожидается.

По Ростовской области также ожидается сильный ветер — до 15 — 18 метров в секунду. Ночью температура составит минус два — плюс три градуса, при прояснениях — до минус шести. Днем — плюс три — плюс восемь градусов. В большинстве районов осадков не прогнозируют. В большинстве районов будет облачно с пояснениями.