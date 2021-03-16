"Вечная память! Легенда": ростовский музыкант Баста простился с великим футболистом Юрием Шикуновым

Юрий Шикунов на стадионе "Ростов-Арена". Фото: ФК "Ростов"

Ростовский музыкант Василий Вакуленко, он же Баста, высказался о смерти легендарного советского футболиста Юрия Шикунова. Спортсмена не стало накануне, 15 марта. Он прожил 81 год. Вакуленко на своей странице в инстаграм-аккаунте опубликовал его фотографию.

- Вечная память! Легенда... - написал Баста.

Стоит сказать, что имя Юрия Шикунова неразрывно связано с ростовским футболом. Он родился еще до войны в Таганроге, играл за местный "Торпедо", затем перебрался в ростовский "СКА", который тогда был одним из лучших клубов СССР.

На пике своей карьеры выступал в звездном составе на Чемпионате Европы 1964 года. В финале за первое место встретились команды СССР и сборной Испании. Шикунов не смог принять участие в матче, но попал в заявку. Вместо него за золото бились Виктор Понедельник, Лев Яшин и другие звезды отечественного футбола.

Тогда команда СССР проиграла со счетом 2:1 - триумфа не получилось. Это сейчас второе место на чемпионате Европы кажется для россиян невероятным чудом, праздником. Раньше спортивные успехи страны оценивались более строго - золото или ничего. Сам Шикунов во многочисленных интервью не раз признавался, что матч не стали транслировать по советскому телевидению. Не показали даже в записи.

В последующие годы он бессменно выступал за ростовский "СКА", в составе которого в 1966 году стал снова стал серебренным призером, но уже в чемпионате страны. Он также играл в составе другого ростовского клуба - "Ростсельмаш". По завершению спортивной карьеры работал тренером, был начальником "СКА" и даже тренировал глухонемых футболистов.

Соболезнования уже выразили в ФК "Ростов", который сейчас занял место лидера донского футбола. На сайте команды также появилась фотография Шикунова.

К слову, 8 декабря прошлого года на стадионе "Ростов-Арена" его поздравили в 80-летним юбилеем и вручили памятную футболку с его фамилией.

Неудивительно, что трагичная новость не обошла стороной Басту. Ведь несколько лет назад Василий выкупил клуб "СКА" и в его планах возродить клуб. Он погасил все долги команды и вложил несколько миллионов в ее развитие.

Пост Басты, как обычно, набрал десятки тысяч лайков и сотни комментариев. Большинство подписчиков музыканта разделяют чувство утраты и выражают соболезнования родственникам Юрия Шикунова.

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