Новости Ростова-на-Дону на 17 марта 2021: британский штамм коронавируса заподозрили у двух человек

Выяснили главные события за 16 марта. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новости Ростова-на-Дону на 17 марта 2021 — что случилось за сутки. «Комсомольская правда» собрала подробности главных событий города и области.

У двух жителей области подозревают британский штамм коронавируса. Об этом рассказал главный санврач региона Евгений Ковалев. Он пояснил, что ковид подтвердился у двух человек из Таганрога и Шахт. Пациенты не выезжали за пределы страны, но при этом имеют все признаки британского штамма СOVID-19.

В Ростове-на-Дону произошел пожар в двухэтажном торговом центре на 37-й Линии. В частности, на втором этаже загорелся магазин косметики и бытовой техники. Из здания эвакуировали 70 человек — к счастью, никто из них не пострадал. Спасатели потушили возгорание на площади 150 квадратных метров.

Власти устроили на Центральном рынке рейд по пресечению несанкционированной торговли. Они предложили руководству ЦР предоставить документы, подтверждающие, что земли используются без нарушений. В ответе руководство сообщило, что для реконструкции рынка разработана архитектурная концепция. Администрация назвала это письмо «отпиской».

Министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева предложила смягчить ковидные ограничения. По ее мнению, вместимость зрительных залов во время спектаклей и концертов нужно увеличить до 75 — 80 процентов. Губернатор пока не одобрил, но начал рассматривать инициативу.

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