Погода в Ростове-на-Дону на 17 марта 2021: проливные дожди обрушатся на город

Ночью и утром пройдет умеренный дождь. Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Ростове-на-Дону на 17 марта 2021 — прогноз ростовского Гидрометцентра. Синоптики считают, что донской столице и области пройдут дожди.

Ночью температура составит плюс один — плюс три градуса. В ночное время и утром ожидается умеренный дождь. В течение дня пройдет небольшой дождь. Столбик термометра покажет плюс десять — плюс 12 градусов. Возможны порывы ветра до 12 — 14 метров в секунду.

В большинстве районов Ростовской области также прогнозируют дожди. Кроме того, местами возможен мокрый снег. Синоптики предупредили, что снег может налипать на проводах и деревьях. Температура ночью — минус один — плюс четыре градуса; днем — плюс два — плюс семь градусов. Скорость ветра может достигать 11 — 15 метров в секунду.