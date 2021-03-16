В Ростовской области появился собственный "Голливуд"

Надпись окружена кучей мусора. Фото: группа Вк "Это Ростов".

Жители донского города Донецка обратили внимание на странный объект, которого быть не должно. На одном из холмов появилась яркая, белая надпись, символизирующее богатую жизнь - Hollywood. Удивленные люди выложили в сеть фотографии с новой достопримечательностью.

Надпись появилась на сером холме, окруженном мусором. На видео повсюду раскиданы использованные пакеты, бутылки и покрышки. В социальных сетях люди остроумно замечают, что такой ландшафт создает особую комичность величественной надписи.

- Как-то это иронично.. Теперь можно оказаться в "Голливуде". Близко и очень бюджетно! - в комментариях замечает девушка.

Люди пишут, что рядом с этим холмом, который на самом деле представляет из себя искусственную насыпь, находится шахтная обработка. При этом общая атмосфера настолько пугающая, что даже жизнерадостный "Голливуд" не разбавляет ее.

Теперь местные жители - в надеждах о большом будущем родного Донецка. Надпись есть, значит должен появится и собственный киногородок. Вот только вряд ли в нем будут снимать романтические комедии. Скорее всего, зрителей ожидает пугающий хоррор.

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