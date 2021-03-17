"Ростов" и "Ротор" встретятся на "Волгоград Арене". Фото: ФК "Ростов".

ФК «Ротор» — ФК «Ростов» 17 марта: прогноз на матч от «Комсомольской правды». Клубы встретятся на стадионе «Волгоград Арена» в 18.00. Оцениваем шансы команд на победу.

По результатам последних матчей «Ростов» ушел из лидеров Премьер-Лиги. Клуб скатился на девятое место турнирной таблицы. «Ротор» — на четыре строчки ниже — на 13-м месте.

За прошедшие пять матчей «Ростов» потерпел три поражения и сыграл вничью два матча. Неудачи не всегда зависели только от игры «Ростова». Яркое тому подтверждение — встреча с «Химками» 12 марта. Как выразился тренер «желто-синих», обе команды показывали «антифутбол». Однако сомнения вызвали и действия судьи. Так, после фола Романа Тугарева арбитр назначил пенальти в ворота ростовчан. В итоге Резиуан Мирзов открыл счет. Спустя 24 минуты забил Али Соу, однако гол «Ростова» не засчитали из положения «вне игры». На стоп-кадрах офсайда не видно.

У «Ротора» статистика по последним пяти матчам не многим лучше. Из пяти три проигрыша, одна победа и одна ничья. 13 марта «Ротор» с минимальным отрывом уступил «Уралу». В первом тайме опасный момент создали волгоградцы. Получив мяч от Сергея Макарова, Андрес Понсе отправил его головой в перекладину.

Все шло к ничье, однако в конце матча «Урал» все же вырвался вперед. За шесть минут до завершения игры Эрик Бикфалви забросил мяч в верхний угол ворот «сине-белых».

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