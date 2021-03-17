"Наш первый гол нельзя было засчитывать!": Валерий Карпин высказался о матче с "Ротором"

Валерий Карпин прокомментировал игру с "Ротором". Фото: ФК "Ростов"

Тренер ФК "Ростов" Валерий Карпин поделился своим мнением о прошедшем матче с волгоградским "Ротором". Наставник желто-синих остался крайне недоволен игрой - первый тайм он и вовсе назвал худшим за прошедший год. Но кое-чем Карпин все-таки остался доволен.

- Зато реализация появилась. Это то, чего не хватало. Сегодня забили три гола с угловых, в других не забивали. Не могу сказать, что сыграли лучше чем в тех матчах, в которых не выигрывали. Сегодня забили - разница только в этом. А по игре выглядели хуже чем в других встречах, - высказался тренер.

Валерий Карпин уверен, что на результат игры оказали влияние правильно сделанные замены.

- Хорошо вышел Понтус, практически вторым касанием забил. Результат - хорошо, что касается игры - худшая, - сказал наставник желто-синих.

Одно из его заявлений и вовсе стало шокирующим. Карпин в интервью изданию "РБ-Спорт" заявил, что первый гол его подопечных засчитывать было нельзя.

- После игры мне показали повтор. Похоже на то, что мяч прокатился по руке Осипенко. А значит, гол нельзя было засчитывать, - поделился своим видением произошедшего Валерий Карпин.

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