Погода в Ростове-на-Дону на 18 марта 2021: дожди и туман прогнозируют синоптики

Туман прогнозируют утром и ночью. Фото: Иван МАКЕЕВ

Погода в Ростове-на-Дону на 18 марта 2021- публикуем прогноз. Синоптики ростовского Гидрометцентра считают, что день будет туманным и дождливым.

В ночь на четверг температура воздуха составит плюс три — плюс пять градусов. Ночью и утром город накроет туман. Днем потеплеет до плюс семи — плюс девяти градусов. В течение дня прогнозируют дождь. Скорость ветра — пять — десять метров в секунду.

По Ростовской области ночью пройдет дождь, утром — с мокрым снегом. В отдельных районах пройдет сильный дождь. Температура ночью — плюс один — плюс шесть градусов, днем — плюс три — плюс восемь градусов. Скорость ветра - пять - десять метров в секунду. Порывы могут достигать 12 — 14 метров в секунду.