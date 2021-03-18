АО «СКППК» перевезла в январе-феврале пригородными поездами около 2 миллионов человек

Фото: АО «СКППК»

На пригородных поездах АО «Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании» (АО «СКППК») в январе-феврале 2021 года проехало около 2 миллионов пассажиров.

Наибольший пассажиропоток зафиксирован в Ростовской области – 1,1 млн человек. В Ставропольском крае за этот период проехало 563 тыс. человек. Самыми популярными маршрутами можно назвать Ростов – Таганрог и Минеральные Воды – Кисловодск. Этими маршрутами воспользовались 611 тыс. и 544 тыс. пассажиров соответственно.

Из всех пассажиров 153 тысячи приходится на федеральных и региональных льготников.