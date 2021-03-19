В больницу из-за собственного мусора в квартире попали супруги из Ростова-на-Дону

От нежелательного соседства не застрахован никто. Фото: Олег УКЛАДОВ

От нежелательного соседства не застрахован никто. Даже в самых престижных на вид домах скрываются свои скелеты в шкафу. И, только купив жилье, понимаешь шутку риэлторов: купил не дом, а соседей. Так случилось и с молодой ростовской семьей, которая приобрела жилье в добротной «сталинке» в центре города. Квартира с хорошим ремонтом, высокими потолками, вся инфраструктура рядом, и даже место в садике для ребенка нашлось. Однако счастливое новоселье омрачили непрошеные гости: мыши и тараканы.

«НЕ ПУСТИЛИ НА ПОРОГ»

- Тараканам мы не удивились и приготовились бороться проверенными методами. А вот мыши в многоквартирном доме стали для нас открытием. Я не могла поверить, пока мы сами не поймали одну, - жалуется жительница дома, находящегося по соседству с представительством президента РФ в Южном федеральном округе.

Соседями молодой семьи оказались пенсионеры, которых в народе называют «Плюшкиными». Все знали, что Зинаида и Николай живут более, чем скромно, хранят много ненужных вещей и отказываются избавляться от хлама. Однако недавно открылась проблема, которая шокировала всех. У пенсионеров сломался санузел, и они начали ходить в туалет в не предназначенных для этого местах. Новое обстоятельство вскрылось, когда запах общественного туалета наполнил подъезд.

- Мы и раньше предлагали помощь Зинаиде и Николаю, но они всегда отказывались, говорили, что мусора у них нет — все нужное, - говорят соседи. - Когда мы поняли, что туалет у них сломался, вызвали сантехника и были готовы оплатить его услуги за свой счет. Однако пожилая пара не пустила его даже на порог.

Тот самый дом. Фото: САПАЧЕВА Анна.

МЕСТО ОТДЫХА ДЛЯ МЫШЕЙ

Тревожные симптомы росли, как снежный ком. Летом прошлого года с жарой усилилось и зловоние. Из-за плинтусов прямо в соседские квартиры повалил запах разлагающегося мусора. По словам соседей, чтобы перекрыть доступ смраду, им пришлось обрабатывать все щели в квартире герметиком. Это была борьба с последствиями, а не с источником проблемы.

А недавно ситуация и вовсе стала критической. Николай упал и повредил ногу в собственной квартире. Пакеты с мусором и старыми вещами заполонили все пространство, мешали открывать и закрывать двери, это и привело к травме самого хозяина свалки. В квартиру вместе со скорой помощью вызвали и полицию. Увиденное поразило даже опытного участкового.

- По квартире едва можно было передвигаться, пол грязнее, чем дорога на улице, - комментирует увиденное участковый из Кировского района. - Тараканы бегают повсюду, даже по людям, никого и ничего не боясь. Посреди комнаты стоит диван, место отдыха не столько хозяев дома, сколько мышей. Уборной явно не пользуются по назначению долгое время, ванна завалена пакетами с мусором.

ТАРАКАНЫ ПИРУЮТ

Жильцы, впервые попавшие в захламленную квартиру, вопрошают Зинаиду: «Откуда горы мусора?». Саму же пенсионерку искренне удивляет такой вопрос.

- Я не знаю, почему так грязно. Два дня назад волонтеры приходили, еду приносили, убирали. Заплатила им тысячу. Их четверо было, не знаю, что они делали. Вынесли, наверное, только не мусор, - с недоверием отвечает старушка.

Дальше — больше. Вслед за Николаем сама Зинаида упала из-за горы мусора в своей квартире и ушибла ногу. Так, оба владельца забитого барахлом жилья оказались в больнице, а после лечения их забрали отыскавшиеся родственники. Однако квартира не пустует: тараканы, мыши и прочая живность пирует и наведывается к соседям.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Решение принимает суд

Сергей Выгонский, главный внештатный психотерапевт Минздрава Ростовской области:

- Если люди складируют у себя дома мусор, это говорит об острой форме психического расстройства. На сегодняшний день существует закон о психиатрической помощи. Даже если человек опасен и не осознает свое заболевание, решение о недобровольной госпитализации принимается судом.

КОМПЕТЕНТНО

Что могут сделать жильцы дома в борьбе за чистоту и собственное здоровье?

- Первым делом необходимо подать жалобу в жилищную инспекцию, - рассказали в одной из юридических фирм Ростова-на-Дону. - Сотрудники проведут проверку, а когда информация о заваленной мусором квартире подтвердится, организуют уборку помещения.

Если от госжилинспекции не последует реакции, то есть второй способ решить проблему мирно: через администрацию города. Если ни через одну из инстанций добиться уборки не получится, тогда уже суд обяжет владельцев квартиры очистить помещение.

Даже после решения суда в пользу жильцов и тщательной уборки помещения остается риск, что все снова вернется к точке отсчета. Ведь люди, с непреодолимым желанием складирующие мусор в собственной квартире, не видят проблемы, а следовательно, не соглашаются на соответствующее лечение и с новым рвением делают из своего дома свалку.

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