«Реки на дорогах»: последствия проливного дождя в Ростове-на-Дону 18 марта 2021

На дорогах образовались огромные лужи. Фото: Михаил СТРИЖЕВ

Весь день 18 марта в Ростове-на-Дону шли дожди. Из-за осадков улицы города снова превратились в реки. «Комсомольская правда» собрала фотографии и видео последствий ливня.

Ливень продолжался не весь день, временами сменяясь едва заметной моросью. Однако этого объема осадков хватило, чтобы некоторые дороги затопило, а улицы превратились лужи грязи. Еще утром жители улицы Оганова с трудом могли проехать — проезжая часть буквально превратилась в реку.

— После дождя улица Оганова превратилась в полноводную реку. И так на протяжении десятилетий... Стабильность, — написал очевидец.

Проблемы были и в центре города. Так, на пересечении улицы Варфоломеева и проспекта Ворошиловского сильно подтопило обочины дорог. Пешеходам приходилось переходить дороги, будучи по щиколотку в воде.

Сложности возникли не только у водителей, но и у пешеходов. Фото: Михаил СТРИЖЕВ

Ростовчане заметили, что на улице Капустина поливальная машина работает во время дождя. Очевидцам показались забавными старания коммунальщиков. Однако пользователи соцсетей сразу встали на их защиту.

— Грязь сбивают с дороги, а потом ее лопатами с края грузить будут. Как думаете легче смыть мокрую грязь или засохшую? — написал один из комментаторов.

На затопленные дороги пожаловались не только в Ростове. В Таганроге жители посетовали на «море из дождя» на улице Чехова.

По данным гидрометцентра, 19 марта в Ростове-на-Дону сохранится небольшой дождь. Температура воздуха днем составит плюс шесть — плюс восемь градусов. По Ростовской области также пройдут дожди, утром — со снегом. Столбик термометра покажет плюс три — плюс восемь градусов.

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