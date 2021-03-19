Погода в Ростове-на-Дону на 19 марта 2021: ливни сохранятся в городе

Дожди сохранятся в донской столице. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Ростове-на-Дону на 19 марта 2021 — публикуем прогноз. По данным ростовского гидрометцентра, последний день тоже окажется пасмурным, но теплым.

Ночью температура составит плюс два — плюс четыре градуса. Ночью и утром донскую столицу накроет туман. Днем столбик термометра поднимется до плюс шести — плюс восьми градусов. Скорость ветра может достигать пять — десять метров в секунду.

Осадки прогнозируют и в Ростовской области. Ночью и утром в большинстве районов пройдут дожди, утром — с мокрым снегом. Температура ночью — плюс один — плюс шесть градусов, при прояснениях — до минус двух. Днем столбик термометра покажет плюс три — плюс восемь градусов. На юге — до плюс 11 градусов. Скорость порывов ветра может вырасти до 12 - 14 метров в секунду.