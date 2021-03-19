Новости Ростова-на-Дону на 19 марта 2021: задержан сбежавший за границу полицейский, вместо ливневок появятся приподнятые переходы

Главные новости Ростова-на-Дону. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новости Ростова-на-Дону на 19 марта 2021 — что случилось за сутки. «Комсомольская правда-Ростов» собрала главные события города и области.

Бывшего полицейского Семена Фищука задержали в Германии. Напомним, Фищук и его коллега Андрей Моргунов сбежали на Украину, когда на них завели уголовное дело. Правоохранителей подозревали в крышевании незаконной торговли наркотиками. Следователи также считали, что они «выбивали» с допрашиваемых показания. Сами сотрудники свою причастность к преступлениям отрицали. Выдадут ли немецкие власти задержанного Фищука, пока не сообщается.

Власти собираются сделать в Северном микрорайоне приподнятые пешеходные переходы. Они появятся на улице Добровольского возле домов № 32, 34, 34/1, 34/2 и на улице Королева у домов 11 и 11/1. Такие пешеходы станут альтернативой ливневкам.

На трассе М-4 «Дон» водитель умер во время управления автомобилем. По данным донской Госавтоинспекции, неуправляемый «Мерседес» вылетел на встречную полосу, врезался в ограждение и опрокинулся. Причины гибели автомобилиста пока неизвестны.

Глава администрации Алексей Логвиненко сообщил, что на площади Ленина все-таки появится двухэтажный магазин. По его словам, в противном случае пострадает инвестиционная привлекательность Ростова. Власти собираются поддержать собственника участка. Ранее в администрации обещали, что территорию возле здания благоустроят. Тем не менее жители настаивали на том, что напротив «Амакса» нужно сделать фонтан, а не очередной магазин.

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