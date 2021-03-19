«Разбился Боинг, но не память о них!»: что сейчас с родными погибших в авиакатастрофе в Ростове-на-Дону 2016

"Боинг" разбился пять лет назад. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

У обелиска в старом ростовском аэропорту тихо. Прощеное воскресение. Шумят автомобили, проезжающие по проспекту Шолохова, ветер теребит яркие лепестки тюльпанов на холодной гранитной плите. У памятника двое — седовласый мужчина и его спутница. Оксана Путрина и ее отец Виктор Иванович - летчик, когда-то работавший в едином ростовском авиаотряде.

- Виталий Веремеевский... Это наш сосед, - тихо объясняет женщина, находит знакомую фамилию. - Мы росли в одном дворе, дружили семьями. В том самолете он был вместе с женой и шестилетним ребенком. Вот они в списке – Наталья, Виталий и Сашенька Веремеевские. Светлая память … Он был из авиационной семьи, а в тот день возвращался с отдыха. Это второй был брак у Виталия. Первая го жена была бортпроводницей, сын его старший растет - копия он.

"Боинг" рухнул недалеко от взлетно-посадочной полосы аэропорта. Фото: ГУ МЧС РО.

ПРОДОЛЖИЛИ ДЕЛО ОТЦА

В том самолете возвращался с супругой Галиной после отпуска в родной Ростов-на-Дону известный врач Игорь Пакус. Он прошел путь от рядового медика до начальника горздрава. В последние годы был главврачом ростовской областной больницы № 2 (на Сельмаше) и депутатом Законодательного собрания Ростовской области. 19 марта 2016 года он планировал сразу же отправиться в свою больницу. Сотрудники ждали его на обычной утренней планерке...

- Никакого нехорошего предчувствия, ни у родителей, ни у нас, когда мы провожали их в отпуск, не было. Они улетали с легким сердцем, в прекрасном настроении. Любили путешествовать. Никогда не боялись летать. В Дубае уже бывали, - вспоминает сын Игоря Пакуса – Олег Пакус, ныне главный врач городской поликлиники № 10 Ростова-на-Дону.

Игорь Пакус летел домой со своей женой. Фото: РостГМУ.

Оба сына Игоря Пакуса тоже выбрали медицинскую стезю, они сейчас - уважаемые в городе врачи, продолжатели семейной династии.

- Отец дал нам самое главное — любовь к профессии. Это он настоял, чтобы мы свой путь в медицине начинали с работы в скорой помощи, как и он сам когда-то. Он был для нас примером во всем, - вспоминает Олег Пакус.

Чету Пакусов в Ростове знали и любили, уважали и ценили. И сейчас многие с удовольствием читают сборник медицинских рассказов Игоря Пакуса. Их гибель многие знакомые восприняли как личную трагедию.

- Мне помогают многие его советы. Почему так произошло в то роковое утро? Почему пилот не ушел на запасной аэродром, как сделали это некоторые друге «борта» в ту ненастную ночь? Что в итоге сыграло свою роковую роль? Наверное - это было стечение нескольких обстоятельств, - рассуждает Олег Пакус. - Обычно в годовщину трагедии мы ездим не к обелиску, а на могилу родителей. И сколько бы лет не прошло, пять, десять – они, все равно, всегда с нами.

"Боинг" рухнул недалеко от взлетно-посадочной полосы аэропорта. Фото: ГУ МЧС РО.

ЛЕТЕЛИ ДОМОЙ, ОТДОХНУВШИЕ

В том «Боинге» летели представители другой уважаемой ростовской врачебной семьи – Чистяковых. Супруги Олег и Виктория работали в Ростовской областной клинической больнице – он руководителем центра хирургии, она – ведущим кардиологом. С родителями погиб и 6-летний сын Кирилл. А Виктория ждала второго ребенка…

В скорбном списке жена и дочь главы администрации Азовского района Валерия Бевзюка – Марина и Виктория. Путевку на отдых к 50-летию жены им и подарил глава семьи. Сам на отдых полететь не смог…

На борту была молодая пара Александр Божко и его невеста Ольга. Они решили отдохнуть перед свадьбой…

55 имен в скорбном списке — женщины, дети... Семь членов экипажа... О каждом помнят не только близкие и знакомые.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Остановившийся будильник спас ей жизнь

Единственной пассажиркой, которая взяла билет на этот роковой рейс, должна была лететь из Дубая в Ростов-на-Дону, но опоздала на самолет была Эльвира Исаева.

Женщина переехала на Дон из украинского Донецка. Обосновались в Таганроге. Эльвира занималась небольшим бизнесом по изготовлению мебели. И той весной ей выпала возможность слетать на отдых в Дубай. Но накануне возвращения в Ростов, она отправилась к подруге, которая праздновала на отдыхе в Дубае свой день рождения. Засиделась там допоздна, утром будильник не сработал и женщина опоздала на рейс. Проснулась уже когда весь мир облетела страшная новость.

- Я знала, что Эля должна была лететь на это самолете в Ростов. Уже оплакивала ее, но тут нприсло от нее сообщение «Жива!». Я тут же ей позвонила, - рассказывала сестра девушки Фарида.

Эльвире разрешили еще несколько дней пожить в отеле и придти в себя после потрясения. В интернете до сих пор есть фото билета на тот рейс.

После первой попытки приземлиться самолет кружил над аэропортом почти два часа. Фото: flightradar24.com

ХРОНИКА ТРАГЕДИИ

Авиалайнер выполнял регулярный пассажирский рейс по маршруту Дубай- Ростов-на-Дону. Лил дождь, поднялся сильный ветер. От земли до высоты 1000 метров отмечалась умеренная турбулентность, но в целом условии соответствовали полетным заданиям, аэропорт работал.

Для лайнеров приготовили и два запасных аэропорта. Те, экипажи, кто не рисковал заходить при таких условиях на посадку у нас, уходили в Краснодар или Волгоград. Однако нескольким экипажам все же удалось благополучно сесть в Ростове.

Борт вылетел из Дубая с 35-минутным опозданием. Полет проходил в штатном режиме на запланированной высоте. Через 4 часа полета экипаж получил предупреждение от бортовой системы о том, что произошел так называемый «сдвиг ветра» над посадочной прямой. Экипаж лайнера принял решение прекратить заход на посадку, набрал высоту и ушел в «зону ожидания» на два часа.

В авиакатастрофе погибло 62 человека. Фото: ГУ МЧС РО.

В 03:23 рейс из Дубая запросил у диспетчера разрешение и начал повторный заход на посадку. И сообщил, что в случае ее неудачи снова наберет высоту. Снижение происходило без существенных отклонений, но, снизившись до определенных параметров, пилоты ушли на второй круг. Экипаж подтвердил все определенным цифровым кодом и словами «bye-bye». Это было его последнее сообщение в радиоэфире…

Лайнер резко увеличил скорость, быстро набрал высоту примерно в 1000 метров над землей. И вдруг резко, с огромной скоростью спикировал вниз, врезавшись в землю в 03:41:49 под крутым углом возле левого края взлетно-посадочной полосы. И взорвался.

Катастрофа потрясла весь мир. Никакие компенсации и соболезнования не сняли боль потери. О 62 жителях ростовской области осталась лишь память.

Разбитую после авиакатастрофы взлетную полосу пришлось ремонтировать. Но теперь старый аэропорт закрыт. И планируется, что скоро на его месте вырастут новые жилые корпуса нового ростовского микрорайона.

ВЕРСИЯ

Виной всему -усталость пилота?

Эксперты Межгосударственного авиационного комитета, проводившие расследование этой катастрофы при участии экспертов ОАЭ, США и Франции, пришли к выводу, что причиной крушения «Боинга» и гибели 62-человек, стала ошибочные действия экипажа. Данные расшифровки «черных ящиков» и выводы экспертиз показали, что командир лайнера 37-летний уроженец Кипра Аристос Сократус в критический момент впал в ступор и полностью утратил контроль над ситуацией. Он перестал реагировать на верные подсказки второго пилота, судорожно пытавшегося исправить ситуацию. В кабине ему помогали два других пилота-испанца – 30летний Хавьер Каро и 37-летний Алехандро Алава Круз.

Не исключается и то, что командир злополучного рейса был сильно утомлен. Незадолго до своего последнего вылета он подал заявление об увольнении, поскольку решил перейти на работу в другую авиакомпанию. А дома его ждала беременная первенцем жена…

Не исключают, что во время ухода на второй круг у Сократуса возникла иллюзия, что «Боинг» при подъеме достиг опасного угла атаки. Произошла одновременная отдача экипажем штурала «от себя» и перекладка стабилизатора на пикирование. И из этого пике вывести самолет экипаж уже не смог.

Свою роковую роль в той ситуации сыграла и турбулентность…

Родственники погибших снова и снова задаются вопросом: «Почему экипаж не увел «Боинг» в другую авиагавань? Неужели экономили топливо?»

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