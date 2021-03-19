Обрушение здания в Сальске 19 марта 2021: под завалами могут оставаться люди

В результате происшествия могли пострадать люди. Фото: ГУ МЧС РО.

Обрушение здания в Сальске 19 марта 2021: могут быть пострадавшие. Происшествие произошло около 14 часов на переулке Морском, сообщает донское управление МЧС.

Рухнула несущая конструкция здания. По данным «Яндекс.Карты», ранее здесь находилась котельная. В МЧС уточнили, что в последнее время здание не эксплуатировалось.

При этом в результате происшествия могли пострадать люди.

— По предварительным данным, под завалами могут быть два человека, — прокомментировали в донском управлении.

В настоящее время проводятся аварийно-спасательные работы. Привлечен 31 спасатель, задействовано 12 единиц техники. Сотрудники МЧС разбирают завалы вручную и с помощью крана.

О причинах происшествия пока не сообщается.

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