Доступную среду для инвалидов и качество услуг в центрах занятости обсудили донские парламентарии

Донские парламентарии на очередном заседании обсудили важные вопросы. Фото: пресс-служба ЗС РО

В Ростове-на-Дону за круглым столом депутаты областного Законодательного собрания провели дискуссию, затрагивающую два важных аспекта: доступную среду для людей с ограниченными возможностями здоровья и законодательную базу, регламентирующую работу центров занятости населения.

Модератором встречи выступил первый заместитель председателя Законодательного собрания Ростовской области – председатель комитета по социальной политике Сергей Михалев.

На заседании депутаты рассмотрели проект федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации». По мнению парламентариев, этот закон существенно облегчит жизнь безработных граждан.

– Проект федерального закона призван устранить лишние бюрократические процедуры в службах занятости, позволит обеспечить работой в первую очередь россиян, а не трудовых мигрантов и поддержать особо уязвимые категории граждан, – отметил первый заместитель председателя Законодательного собрания – председатель комитета по социальной политике Сергей Михалев.

Над изменением закона работала специально созданная группа.

– Законопроект решает следующие задачи. Во-первых, граждане и работодатели смогут получать больше услуг онлайн: электронная форма оказания госуслуг в сфере занятости внедряется наравне с очным приемом. Во-вторых, полномочия в сфере занятости передаются на федеральный уровень, чтобы обеспечить единое качество услуг одинаково во всех регионах. Речь идет в том числе о развитии цифровой платформы и утверждении стандартов работы центров занятости. В-третьих, расширится банк вакансий, и улучшатся технологии трудоустройства соискателей – вырастет эффективность работы: на цифровой платформе будут размещаться предложения от органов госвласти и субъектов РФ, органов местного самоуправления, работодателей с численностью работников от 25 человек, – пояснил парламентарий.

А если закон утвердят, то граждане смогут проходить профессиональное обучения в системе службы занятости не только по месту жительства, но и по месту пребывания.

Также безработным окажут и другую меру поддержки. Люди смогут получить помощь в открытии своего дела, включая и финансовую помощь при постановке на учет как самозанятые.

– Таким образом, законопроект разрешает достаточно много организационных вопросов и увеличивает возможности взаимодействия граждан с центрами службы занятости, – подытожил Сергей Михалев.

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Вторая часть заседания касалась доступной среды для инвалидов. В этом направлении в регионе уже сделано многое, но не все задачи решены.

Парламентарии обсудили результаты независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере социального обслуживания, которые расположены на территории Ростовской области.

– Проведение независимой оценки качества условий оказания социальных услуг на Дону – это относительно новая форма общественного контроля, она появилась всего три года назад. Но это очень важная работа, которая требует к себе самого пристального внимания, ведь она касается самых незащищенных слоев населения. А что может быть объективнее, чем оценка общественности? Так что этим направлением следует заниматься, особенно в свете того, что в сферу социального обслуживания приходит все больше некоммерческих организаций, – прокомментировал первый заместитель председателя Законодательного собрания Ростовской области – председатель комитета по социальной политике Сергей Михалев.

Министр труда и социального развития Ростовской области Елена Елисеева отметила, что остается проблемным направлением создание доступной среды для инвалидов. Этот вопрос актуален в половине обследованных организаций. При этом, как пояснила Елисеева, это касается административных зданий, где, как правило, граждане не обслуживаются. Что же касается реабилитационных отделений, то они в целом оснащены всем необходимым для оказания услуг инвалидам.

– На основе выводов, которые были сделаны по итогам проведения независимой оценки, будут подготовлены соответствующие рекомендации по улучшению работы организаций социальной сферы, – заключил Сергей Михалев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Особенное детство - особый подход: на Дону парламентарии обсудили проблему обеспечения горячим питанием детей с ограниченными возможностями здоровья

Главный момент, который мешает полноценно наладить систему, - отсутствие средств в муниципалитетах (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ:

Любовь к родине и патриотизм: На Самбекских высотах парламентарии подняли важные темы

Дискуссию организовали депутаты Законодательного собрания Ростовской области (подробнее)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.