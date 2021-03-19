Под обломками рухнувшего здания в Сальске погибли рабочие

Здание сложилось как карточный домик. Фото: пресс-служба МЧС по Ростовской области

19 марта в Сальске, в переулке Морском, произошло ЧП. Во второе половине дня обрушилась часть старого здания. Дом был заброшен, но, тем не менее, под руинами спасатели нашли двух погибших.

Ими оказались мужчины возрастом 50 и 48 лет. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» источник в правоохранительных органах региона, недавно здание, которое долго было заброшенным, купил местный предприниматель.

- В доме никто не жил. Бизнесмен планировал переделать помещение под предпринимательский объект. Возможно, хотел сделать там магазин, - пояснил источник издания.

Площадь обрушения составила 30 на 25 метров. Пока причина ЧП не установлена.

- Версия неисправности газового оборудования не подтвердилась. Газовой колонки там нет. Возможно, мужчины сносили несущие конструкции и это привело к тому, что здание сложилось как карточный домик, - отметил собеседник издания.

Также источник отметил, что предприниматель, нанявший рабочих, владеет детским развлекательным центром и является директором крестьянско-фермерского хозяйства

Сейчас на месте работают спасатели.

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