Стена здания обрушилась в Сальске: погибли два человека

Причина обрушения пока неизвестна. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Сальске Ростовской области обрушилось здание. Происшествие случилось 19 марта около 14 часов на переулке Морском. Об этом рассказали в донском управлении МЧС.

В двухэтажном здании рухнула стена. По предварительным данным, нагрузки не выдержала несущая конструкция. Общая площадь строения составляет 600 квадратных метров. На кадрах с места происшествия видно, что половина здания превратилась в руины.

В МЧС уточнили, что строение давно не используется. Однако почти сразу появилась информация о возможных пострадавших. На место происшествия прибыл 31 спасатель, было задействовано 12 единиц техники.

Часть завалов спасатели разбирали вручную. Тяжелые конструкции пришлось переносить с помощью крана. Спустя несколько часов худшие прогнозы подтвердились.

— При разборе завалов обнаружены тела 2-х человек. Личности устанавливаются, — прокомментировали в пресс-службе МЧС.

Причины обрушения пока не называются. «Комсомольская правда-Ростов» обратилась за комментарием в следственный комитет следственного управления России по Ростовской области. В ведомстве пообещали в ближайшее время предоставить подробности происшествия.

В результате обрушения погибли двое. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

По данным собственного источника «КП», погибшими оказались мужчины 50 и 48 лет. Возможно, люди работали в здании. Недавно заброшенное строение купил местный предприниматель. Как сообщил собеседник издания, он собирался сделать здесь магазин.

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