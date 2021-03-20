Погода в Ростове-на-Дону на 20 марта 2021: густой туман накроет донскую столицу

Туман прогнозируется ночью и утром. Фото: Василий Вахрин

Погода в Ростове-на-Дону на 20 марта 2021 — публикуем прогноз. Первый выходной день снова окажется пасмурным, сообщили в ростовском гидрометцентре.

Ночью температура воздуха составит плюс один — плюс три градуса. До утра в донской столице продлится туман. Днем потеплеет до плюс шести — плюс восьми градусов. Продет небольшой дождь. Скорость ветра — пять — десять метров в секунду.

В большинстве районов Ростовской области также пройдут небольшие и умеренные дожди. Ночью и утром дождь будет сопровождаться мокрым снегом. Ночью и утром будет туман. Ночью столбик термометра опустится до минус одного — плюс четырех градусов, при прояснениях — до минус четырех. Днем — плюс два — плюс десять градусов, по югу — до плюс десяти.