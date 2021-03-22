"Все больше людей получают услуги онлайн": как сервисы будущего сделают жизнь ростовчан комфортнее

В "Комсомольской правде"-Ростов прошла пресс-конференция с участием министра цифрового развития Ростовской области. Фото: Дадаян Давид

В «Комсомольской правде» - Ростов» состоялась большая пресс-конференция с участием регионального министра цифрового развития, информационных технологий и связи с представителями крупнейших телекоммуникационных компаний и провайдеров сетевых услуг.

Эксперты обсудили развитие современных интернет-сервисов в период пандемии коронавируса.

Одной из главных тем стало развитие современных интернет-сервисов в период пандемии коронавируса. В прошлом году донские жители впервые столкнулись с режимом самоизоляции. Сотни тысяч людей стали реже выходить на улицу, многие начали работать из дома. Это спровоцировало небывалую нагрузку на сетевые платформы, специалисты фиксировали колоссальный рост трафика по всему региону.

По словам министра цифрового развития области Евгения Полуянова, в связи с этим возникла первостепенная задача по модернизации сетевой индустрии, без которой невозможно в сегодняшних условиях.

- У нас реализуется федеральный проект "Цифрой регион". Он подразумевает создание и развитие таких сервисов, которые позволяют людям упростить жизнь, а государству уделять больше внимания своим гражданам, - пояснил Евгений Владимирович.

- Например, у нас начала работу приемная губернатора, что является еще одним каналом связи между жителями и региональной властью.

Министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Евгений Полуянов Фото: Дадаян Давид

Он отметил, что за последний год огромную популярность приобрели видео конференции, минимизировались личные встречи. Пандемия коронавируса обнажила слабые места в интернет-сфере, дала толчок в развитии защитных систем для каналов связи. Министр отметил, что одна из главных задач на сегодня - это предоставить людям, которые работают удаленно, вести свою деятельность без проблем.

- В несколько раз возросла нагрузка на портал госуслуг. Огромное число людей через Интернет регистрировали автомобили, отправляли запросы на получение водительских прав или паспортов, ставили детей в очередь в детский садик, - добавил Евгений Владимирович.

- По поручению президента России до 1 сентября все регионы формируют стратегию цифровой трансформации. Работа уже ведется. Все органы власти уже предоставили свои предложения по модернизации их деятельности в этой сфере.

Следующим слово взял директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Мордасов. По его словам, компания рекордными темпами развивает цифровую инфраструктуру по всей области, для того, чтобы вывести качество жизни донских жителей на новый, более высокий, уровень. Только за 2020 года «Ростелеком» построил в области 10 тыс км оптических линий и охватил 150 тыс домохозяйств в 200 населенных пунктах.

- В прошлом году мы завершили важный проект - развернули аппаратно- программный комплекс "Безопасный город". Теперь система обеспечения общественной безопасности охватывает все муниципалитеты региона, включая самые отдаленные, - говорит Сергей Анатольевич.

Он отметил, что особый импульс получили сферы, которые за последний год оказались самыми важными.

Директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Мордасов Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

- Пандемия вывела наше сотрудничество с властью на новый уровень. Мы стали одним из первых регионов в стране, где "Ростелеком" начал подключение региональной информационной системы здравоохранения к федеральной телемедицинской платформе. Жители Ростовской области могут записываться на бесплатные телемедицинские консультации через личный кабинет в Госуслугах. Это позволяет сократить количество очных встреч врачей и пациентов на треть.

Он добавил, что в регионе запущена система диспетчеризации скорой помощи. В пилотном режиме уже работают БСМП Ростова-на-Дону и Волгодонска: бригады обеспечены планшетами, подключенными к региональной медицинской информационной системе. То есть врачи, еще на пути к пациенту, уже знакомятся с его историей болезни и планируют свои действия. Основной эффект диспетчеризации - это сокращение времени подъезда экипажа за счет автоматического назначения ближайшие машины.

- Кроме того, в 11 городах Ростовской области было модернизировано уличное освещение. Обычные лампы заменены на энергосберегающие и создана система автоматизированного управления освещением. Такие проекты сейчас очень актуальны, - говорит Мордасов.

С ним согласился и директор компании МегаФон по Ростовской области Алексей Барков. По его словам, на сегодняшний день прослеживается интересная тенденция, когда люди все меньше пользуются обычной телефонной связью, предпочитая общение в Интернете.

- В 2020 году, когда произошло перемещение абонентов из городов за их пределы, где до пандемии не было высокой нагрузки на инфраструктуру, мы оперативно пересмотрели подход к работе с сетью, и сфокусировались на развитии покрытия сети в отдаленных районах региона. Только за прошлый год мы построили более 300 базовых станций. Теперь они поддерживают стабильный Интернет со скоростью передачи данных до 100 мегабит в секунду, что позволяет жителям региона быстро скачивать и загружать файлы большого объема, смотреть онлайн видео в HD-качестве, пользоваться цифровыми сервисами для удаленной работы и учебы, - объяснил Алексей Игоревич.

Директор компании МегаФон по Ростовской области Алексей Барков. Фото: предоставлено компанией МегаФон

Он добавил, что на этом работа компании не остановилась. За последние два месяца еще порядка 60 таких станций были интегрированы в радиосети.

- Бизнес-сектор тоже изменился. Предприниматели стали задумываться, как цифровизовать свои компании. В связи с этим популярность наших услуг для бизнеса, выросла в несколько раз. Например, сервис "Виртуальная АТС". Она позволяет компании в один клик и без капитальных затрат организовать «умную» IP-телефонию, - подчеркнул Барков.

Что касается проектов, реализуемых для Ростовской области МегаФоном, то нельзя не сказать о видео наблюдении за лесными пожарами. В прошлом году масштабное возгорание лесов в регионе стало трагичной темой. Благодаря системе по отслеживанию огня удалось нивелировать стихийные бедствия во многих районах.

Межрегиональный директор Юга АО «ЭР-Телеком Холдинг» Николай Горбанов осветил тему общедоступного Интернета на территории донского региона. По словам специалиста, свободный доступ к сети позволит каждому жителю области пользоваться необходимыми сервисами.

- АО «ЭР-Телеком Холдинг» является оператором фиксированной связи. Одно из направлений нашей деятельности - программа развития городской среды благодаря установке общественных точек WI-FI, - объяснил Николай Павлович. - Сегодня важно дать людям возможность выходить в онлайн в любое время и откуда угодно. В этой связи наша компания инвестирует в ближайшие 4 года в развитие и модернизацию сети в России более 8 млрд рублей. Сейчас мы работаем над тем, чтобы значительно увеличить скорость интернета для наших клиентов, планируем «разогнаться» до 10 Гбит/сек.

Кроме того, представитель «ЭР-Телеком» рассказал о технологиях, которые способствуют снижению преступности в крупных городах.

Межрегиональный директор Юга АО «ЭР-Телеком Холдинг» Николай Горбанов. Фото: «ЭР-Телеком»

- В нашей компании есть еще один проект – «Безопасный двор». Мы подключаем «умные домофоны» и обеспечиваем развертывание видеонаблюдения для придомовых территорий. Стоит отметить, что на территориях действия проекта отмечается существенное снижение уличных правонарушений, - добавил Николай Павлович.

На тему высказался и региональный директор ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) в Южном регионе Андрей Пятахин. Он отметил, что в этом году компания планирует инвестировать в развитие намного больше, чем раньше. Это обусловлено запросами общества.

- Мы построим рекордное число базовых станций, чтобы выросла емкость сети, а наши клиенты пользовались любыми цифровыми сервисами в комфортном режиме, - говорит Андрей Пятахин.

Региональный директор ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) в Южном регионе Андрей Пятахин. Фото: предоставлено ПАО «ВымпелКом»

- В прошлом году из-за массового перехода на удаленную работу и обучение нагрузка на инфраструктуру оказалась выше на 50%, а интернет-трафик в сети 4G Билайн увеличился в 1,5 раза. Жители региона стали больше пользоваться мобильным интернетом, в том числе люди старшего поколения. Также выросло число подключений к проводному домашнему интернету.

Он добавил, что жители Ростова стали чаще подключать так называемые конвергентные тарифы, когда по одному счету можно оплачивать мобильную связь для всех членов семьи. При этом домашний интернет и ТВ они получают бесплатно.

Директор УФПС Ростовской области и макрорегиона «Южный» АО Почта России Андрей Ершов добавил, что за прошлый год жители донской столицы в режиме онлайн оформили и оплатили более 700 тысяч посылок.

- В 2020 году у клиентского сервиса появился особый критерий – если услуга доступна, не выходя из дома, то она уже востребована и эффективна, - замечает Ершов.

Директор УФПС Ростовской области и макрорегиона «Южный» АО Почта России Андрей Ершов. Фото: предоставлено УФПС Ростовской области и макрорегиона «Южный» АО Почта России

- Каждый из нас может заранее оформить и оплатить свои посылки в мобильном приложении Почты России или на сайте компании. А затем без очереди передать оператору в ближайшем почтовом отделении. В своем смартфоне через мобильное приложение можно отслеживать перемещение отправлений, предварительно записаться на прием в отделение или оформить доставку до двери, совершить важный платеж или онлайн подписаться на газету.

Кроме того, возросла популярность использования и электронной почты.

- Более 85% всех отправлений мы выдаем клиентам на почте упрощенно: по смс-коду, предъявлять паспорт не нужно. Скоро в Ростовской области появится миллионный пользователь ПЭП! - рассказал директор УФПС Ростовской области и макрорегиона «Южный» АО Почта России Андрей Ершов.