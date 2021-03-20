Коронавирус в Ростове-на-Дону 20 марта 2021: число зараженных превысило отметку в 78 тысяч человек

На Дону полным ходом идет вакцинация от ковида Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ситуация с коронавирусом в Ростове-на-Дону 20 марта 2021 по-прежнему не показывает положительной динамики. Число подтвержденных инфицированных коронавирусом увеличилось в Ростовской области на 241 человек. На сегодняшний день общее число заболевших – 78189 человек Умерли от ковида за сутки 21 человек.

Это 15 женщин возрастом от 32 до 83 лет. Также скончались шесть мужчин, чей возраст от 48 до 76 лет. У всех умерших есть хронические заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем. А за весь период коронавирус унес жизни 3390 человек.

Лаборатории, в которых делают тесты на ковид, работают на полную мощь. Так, за сутки в них сделали 11610 тестов.

А за весь период выполнено 2039,12 тыс. исследований.

- Также продолжается вакцинация населения. Прививки от коронавируса сделали уже 108365 человек, за сутки – 998, - прокомментировали в пресс-службе правительства Ростовской области.

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