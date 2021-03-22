Проблемы Ейска придется решать Ростову: с какими трудностями столкнутся донские власти в случае присоединения кубанского городка

Пейзажи Азовского моря вблизи Ейска. Фото: администрация города Ейска.

Вот уже несколько дней жители Ейска обсуждают все плюсы и минусы присоединения их родного города к Ростовской области. Сейчас он входит в состав Краснодарского края, что многим кажется неправильным. Споры возникли в социальных сетях на странице городского паблика. Все началось после слухов о том, что смену статуса обсуждают местные депутаты. Но никаких официальных комментариев на эту тему нет.

При этом, на сегодняшний день мнения проголосовавших Интернет-пользователей разделись: почти 40 процентов - "против", 32 процента - "за", сомневаются 28 процентов проголосовавших. Тему решили прокомментировать и ростовские общественники. В беседы с корреспондентом "КП-Ростов-на-Дону" урбанисты отметили, что Ростовской области, в случае присоединения Ейска, придется решать массу его проблем.

- Краснодарский край в отличии от донского региона богат на курортные города. У нас же есть только Таганрог. Что касается Ейска, то у него большой туристический потенциал, - отметили активисты паблика "Урбанистика | Ростов-на-Дону". - Во-первых, это исторический город с массой красивых зданий и с несколькими пешеходными улицами. В теплое время года туда приезжает много туристов из соседних регионов.

Рядом с Ейском находится излюбленное место южан - Долгая коса в станице Должанской. Люди из Ростовской области массового отправляются туда за красивыми фотографиями и чистым берегом Азовского моря.

- В связи со строительством частных водоемов для разведения и ловли рыбы выше по течению реки Ея, в честь которой был назван город, ее дельта полностью пересохла, оставив местных рыбаков без работы, а рыбу - без возможности нереста. С этой проблемой, в случае присоединения, обязательно должны будут разобраться специалисты Министерства природы Ростовской области, - добавили активисты.

Однако природная составляющая не обходится без проблем, которые мучают кубанский город изнутри. Среди прочего - это "отсталая" транспортная инфраструктура. Если Ростов-на-Дону уже продвинулся в решении злободневного вопроса, то в Ейске все намного хуже.

- Только сейчас там вводится безналичная оплата проезда. Город до сих пор обслуживают "пазики", типа наших маршруток. Требуется реформа маршрутной сети, введение единого оператора, заключение контрактов для бесплатных пересадок. Ростовская область смогла бы найти на это деньги, - отмечают урбанисты. - Но самая большая проблема, которая может встать, если Ейск присоединиться к нашему региону, - это транспортная доступность. Чтобы запустить электричку между городами потребуется электрифицировать участок до станицы Староминской. Сейчас на этом отрезке пути ходят тепловозы и рельсовые автобусы.

Общественники сходятся во мнении, что Ейск - это типичный курорт, застрявший в 90-х годах. Повсюду уличная реклама, цыганские лавочки и ужасная музыка из кафе и ресторанов.

- Но, в целом, это готовый курортный город, который сможет приносить прибыль за счет туристов, - добавляют активисты.

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